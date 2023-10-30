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۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۸

مدیرکل دامپزشکی بوشهر:

فعالیت‌های دامپزشکی تداعی‌کننده اهداف پدافند غیرعامل است

فعالیت‌های دامپزشکی تداعی‌کننده اهداف پدافند غیرعامل است

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: فعالیت‌های روزمره دامپزشکی تداعی کننده اهداف پدافند غیر عامل است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی در استان بوشهر اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های دامپزشکی در حوزه پدافند غیر عامل است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر بیان کرد: در حوزه دامپزشکی روزی را بدون پدافند غیر عامل نداشته ایم و همواره با برنامه ریزی های مدون و مشخص در جوامع روستایی و شهری مبارزه با بیماری‌های دامی، طیور و آبزیان، پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و همچنین نظارت بر عرضه بهداشتی فرآورده‌های خام دامی و مواد غذایی در دستور کار قرار دارد و تضمین سلامت جامعه و سفره غذایی مردم اولویت کاری مجموعه دامپزشکی است.

تنگستانی خاطر نشان کرد: کنترل و بهداشت بیماری‌ها از جمله فعالیت‌های مختلفی مثل: واکسیناسیون، سم پاشی، ضد عفونی و آزمایشاتی که انجام می‌دهیم در نهایت منجر به تأمین سلامت جامعه و انسان می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰۰ نوع بیماری مشترک بین انسان و دام است که ۶۰ درصد بیماری‌های عفونی انسان را شامل می‌شود و ۷۰ درصد بیماری‌های نوپدید دامی در قالب بیو تروریست طبقه بندی می‌شود که خطر بالقوه ای برای جامعه دامی و انسانی است.

تنگستانی خاطرنشان کرد: در واقع اساس کار دامپزشکی در راستای پدافند غیر عامل بوده و فعالیت‌های روز مره دامپزشکی تداعی کننده اهداف پدافند غیر عامل است.

کد مطلب 5925334

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