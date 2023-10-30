به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی در استان بوشهر اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای دامپزشکی در حوزه پدافند غیر عامل است.
مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر بیان کرد: در حوزه دامپزشکی روزی را بدون پدافند غیر عامل نداشته ایم و همواره با برنامه ریزی های مدون و مشخص در جوامع روستایی و شهری مبارزه با بیماریهای دامی، طیور و آبزیان، پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین نظارت بر عرضه بهداشتی فرآوردههای خام دامی و مواد غذایی در دستور کار قرار دارد و تضمین سلامت جامعه و سفره غذایی مردم اولویت کاری مجموعه دامپزشکی است.
تنگستانی خاطر نشان کرد: کنترل و بهداشت بیماریها از جمله فعالیتهای مختلفی مثل: واکسیناسیون، سم پاشی، ضد عفونی و آزمایشاتی که انجام میدهیم در نهایت منجر به تأمین سلامت جامعه و انسان میشود.
وی ادامه داد: بیش از ۸۰۰ نوع بیماری مشترک بین انسان و دام است که ۶۰ درصد بیماریهای عفونی انسان را شامل میشود و ۷۰ درصد بیماریهای نوپدید دامی در قالب بیو تروریست طبقه بندی میشود که خطر بالقوه ای برای جامعه دامی و انسانی است.
تنگستانی خاطرنشان کرد: در واقع اساس کار دامپزشکی در راستای پدافند غیر عامل بوده و فعالیتهای روز مره دامپزشکی تداعی کننده اهداف پدافند غیر عامل است.
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