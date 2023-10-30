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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

با حضور امیردریادار ایرانی؛

نمایشگاه قطعه سازی نیروی دریایی ارتش در بندرعباس افتتاح شد

نمایشگاه قطعه سازی نیروی دریایی ارتش در بندرعباس افتتاح شد

بندرعباس - فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: افتتاح نمایشگاه قطعه سازی در منطقه یکم دریایی امامت، نماد خودکفایی در تجهیزات و خودباوری متخصصین نیروی دریایی راهبردی ارتش است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه دائمی قطعه سازی منطقه یکم امامت نداجا بیان داشت: با تکیه بر دانش و تخصص جوانان برومند کشورمان در نیروی دریایی راهبردی ارتش و بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، بسمت طرح‌ریزی، تولید و ساخت تجهیزات بروز دفاع دریایی ایرانی، هستیم.

وی عنوان کرد: نیروی دریایی راهبردی ارتش، با انجام مأموریت های بین المللی به همگان نشان داد، صنایع داخلی قابل اطمینان و اتکاست.

امیر دریادار ایرانی خاطرنشان کرد: از قطعه سازی به سمت سامانه سازی حرکت کرده ایم و با هوشمندسازی و ساخت سامانه‌های بروزتر و توانمندتر، به دنبال ارتقاء توان رزمی و دفاعی کشورمان هستیم.

کد مطلب 5925716

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