نمایشگاه قطعه سازی نیروی دریایی ارتش در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه دائمی قطعه سازی منطقه یکم امامت نداجا بیان داشت: با تکیه بر دانش و تخصص جوانان برومند کشورمان در نیروی دریایی راهبردی ارتش و بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، بسمت طرحریزی، تولید و ساخت تجهیزات بروز دفاع دریایی ایرانی، هستیم.
وی عنوان کرد: نیروی دریایی راهبردی ارتش، با انجام مأموریت های بین المللی به همگان نشان داد، صنایع داخلی قابل اطمینان و اتکاست.
امیر دریادار ایرانی خاطرنشان کرد: از قطعه سازی به سمت سامانه سازی حرکت کرده ایم و با هوشمندسازی و ساخت سامانههای بروزتر و توانمندتر، به دنبال ارتقاء توان رزمی و دفاعی کشورمان هستیم.
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