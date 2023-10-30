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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

درگیری شدید فلسطینیان با صهیونیست‌ها در الخلیل/ ۲۲ نفر زخمی شدند

درگیری شدید فلسطینیان با صهیونیست‌ها در الخلیل/ ۲۲ نفر زخمی شدند

منابع فلسطینی ظهر امروز از درگیری شدید میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در الخلیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، جوانان فلسطینی در منطقه باب الزاویه در شهر الخلیل با نظامیان اشغالگر صهیونیست شدیداً درگیر شدند.

نظامیان صهیونیست با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور اقدام به سرکوب فلسطینیان کردند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که تا این لحظه ۲۲ فلسطینی در منطقه باب الزاویه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند که حال یکی از مجروحان وخیم است.

شهادت جوان فلسطینی در رام الله

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که احمد نوفل جوان ۲۳ ساله فلسطینی که در حمله چند روز پیش شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست به روستای راس کرکر در شمال غرب رام الله به ضرب گلوله آن‌ها زخمی شده بود، ظهر امروز بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

طی درگیری‌های بامداد امروز در شهر جنین نیز چهار مبارز فلسطینی از سوی نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. همچنین صهیونیست‌ها در یورش‌های امروز خود دستکم ۶۰ فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

کد مطلب 5925794

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