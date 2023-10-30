به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، الازهر مصر در پیامی فوری به مقاومت فلسطین، آنان را قهرمانانی توصیف کرد که با ارتشی تروریست روبرو هستند.

در بیانیه الازهر آمده است: درود خداوند بر مقاومت فلسطین و مردم غزه که نماد عزت و پایداری هستند و کودکان و زنان صبور. درود بر شما که با آتشی روبرو هستید که توسط ارتشی تروریستی به سمت شما فرستاده شده است. ارتشی که با اخلاق و انسانیت بیگانه است و از هیچ جنایتی اعم از هدف قرار دادن بیمارستانها، ویرانی مساجد و کلیساها، کشتن کودکان، زنان، خبرنگاران و شهروندان بی گناه دریغ نمی کند. درود بر شما ای قهرمانان که با ایمان خود با ناوها و جنگنده ها و موشک ها مقابله می کنید و ترسی به دل راه نمی دهید.

در این بیانیه آمده است: ای دلاوران، از قرآن کریم یاری بجویید و از این کلام خداوند «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین» استعانت کنید.

الازهر مصر همچنین از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به خاطر موضع شجاعانه وی در موضوع فلسطین که خواستار توقف تجاوزات به غزه شده بود، قدردانی کرد.

همچنین الازهر از کشورهای عربی و اسلامی خواسته است تا برای کمک به برادرانشان در فلسطین به یاری بشتابند و امکانات، ثروت و منابع قدرت خود را برای یاری و حمایت از مردم غزه و مهار این رژیم غاصب به کار بندند.