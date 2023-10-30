خبرنگاران شهید به ۳۶ نفر رسید/ بیش از ۵۰۰ کامیون پشت دروازه‌ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی از شهادت یک خبرنگار فلسطینی دیگر با تداوم حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه خبر دادند.

«نظمی الندیم» خبرنگار فلسطینی در بمباران منزلش در محله زیتون در شهر غزه به شهادت رسید.

در این حمله ۵ عضو دیگر خانواده این خبرنگار شهید شدند.

با شهادت این خبرنگار، شمار شهدای خبرنگار در غزه از آغاز نبرد طوفان الاقصی به ۳۶ نفر افزایش یافت.

ناظران آگاه معتقدند رژیم صهیونیستی در جریان جنایات جنگی خود علیه نوار غزه به طور هدفمند اصحاب رسانه و خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد تا روند پوشش رسانه‌ای این حملات وحشیانه را دچار اختلال نماید.

بیش از ۵۰۰ کامیون پشت دروازه‌های غزه

هلال احمر مصر اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در انتظار ورود به غزه هستند. هلال احمر مصر خواستار بازگشایی دائمی گذرگاه رفح شد.

این در حالی است که در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.