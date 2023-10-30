مجمع سالیانه هیات ورزش های ناشنوایان و کم شنوایان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه هیأت ورزش ناشنوایان و کم شنوایان استان البرز ظهر دوشنبه با حضور فروغی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، نصیبی دبیر فدراسیون ورزش ناشنوایان و کم شنوایان، مقصودی سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل، ایزدبین رئیس هیئت ورزش ناشنوایان و کم شنوایان استان و اعضای مجمع در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.

در ابتدای نشست گزارشی از عملکرد فنی، عملکرد مالی و تقویم سالانه هیئت ارائه شد که مورد تأیید و تصویب اعضا قرار گرفت.

در ادامه مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با بیان این که هیأت ورزش ناشنوایان جزو هیأت‌های مهم و ویژه برای ما بشمار می‌رود، اظهار کرد: خوشبختانه شخص استاندار و سایر مسئولان استان البرز پای کار هیئت ورزش ناشنوایان بوده و خواهند بود.

وی افزود: در زمینه کمک سخت افزاری و تجهیزات، به هیئت ورزش ناشنوایان کمک‌های ویژه ای خواهیم کرد.

بهزاد فروغی با بیان اینکه کار برای این هیئت را تکلیف شرعی می دانم، عنوان کرد: برای کاهش مشکلات ورزش ناشنوایان باید از ظرفیت مجموعه مدیریت شهری و بخش خصوصی به نحو احسن استفاده کرد.