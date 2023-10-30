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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

رایزنی وزیر خارجه عربستان با همتایان اروپایی درباره تحولات غزه

رایزنی وزیر خارجه عربستان با همتایان اروپایی درباره تحولات غزه

وزیر خارجه عربستان در گفت‌وگوی تلفنی با همتایان ایرلندی و نروژی خود خواستار اقدام موثر جامعه جهانی برای آتش بس در غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان تلفنی با مایکل مارتن همتای ایرلندی خود گفت‌وگوی کرد.

در این تماس تلفنی وزیر خارجه عربستان و همتای ایرلندی او آخرین تحولات خطرناک غزه و اطراف آن را مورد رایزنی قرار دادند.

فیصل بن فرحان بر اهمیت موضع آشکار جامعه جهانی در قبال این تحولات تاکید کرد و خواستار آتش بس فوری و جلوگیری از ریختن خون افراد بی گناه و حمایت از غیرنظامیان بی دفاع و جلوگیری از پیچیده شدن بحران انسانی شد.

همچنین وزیر خارجه عربستان با همتای نروژی خود هم گفت‌وگوی کرد.

در جریان این گفت‌وگویی تلفنی، طرفین تداوم حملات در غزه و اطراف آن و هدف قرار گرفتن غیرنظامیان را مورد رایزنی قرار دادند.

بن فرحان بر اهمیت ایفای نقش جامعه جهانی برای جلوگیری از تشدید تنش و جلوگیری از کوچاندن اجباری ساکنان غزه و یافتن راهکار سیاسی عادلانه و فراگیر برای موضوع فلسطین به گونه ای که امنیت و ثبات بین المللی را به ارمغان آورد، نیز تاکید کرد.

کد مطلب 5925839

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