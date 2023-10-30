به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در همایش «غزه، نماد پیروزی و مقاومت»، گفت: منطقه غرب آسیا و جهان اسلام در مقطع کنونی در وضعیت حساسی قرار دارد و نبرد بی‌سابقه و استراتژیک گروه‌های مقاومت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی که در پاسخ به چندین دهه جنایات رژیم آپارتاید صهیونیستی در حال اجراست، برگ درخشان و پرافتخار دیگری بر مبارزات ملت فلسطین افزوده است.

وی افزود: قضایای فلسطین اشغالی امروز دو وضعیت متضاد دارد؛ از یکسو شاهد درخشش اقتدار و قدرت گروه‌های مقاومت فلسطینی و از سوی دیگر نسل‌کشی رژیم فاشیستی و کودک کش صهیونیستی در آنجا هستیم.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با بیان اینکه عملیات‌طوفان الاقصی که تمام ارکان و شاکله‌های تشکیل‌دهنده‌ی خانه‌ی سست و عنکبوتی رژیم تروریستی صهیونیستی را در نوردیده و صدمات غیرقابل ترمیم به آن وارد کرده است، تصریح کرد: این عملیات‌نشانه عزت، اقتدار و ایستادگی در مقابل رژیم جنایتکاری است که در ۷۵ سال گذشته از هرگونه جنایت و کشتار علیه ملت فلسطین دریغ نکرده است؛ این، دست قدرت خداوند قاهر و قادر مطلق است که از آستین ملت فلسطین بیرون آمده و موجودیت رژیم شرور و اشغالگر صهیونیستی را که مهم‌ترین پروژه نظام سلطه و استکبار در قلب جهان اسلام است، در تنگنای راهبردی قرار داده است.

ولایتی افزود: رخدادهای امروز در سرزمین‌های اشغالی قطعاً از طول عمر رژیم اشغالگر قدس به طور قابل توجهی خواهد کاست و فروپاشی آن را نزدیک‌تر خواهد کرد.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی تاکید کرد: به همان اندازه که نبرد گروه‌های مبارز فلسطینی برای دفاع از خود در برابر رژیم صهیونیستی قانونی و مبتنی بر قواعد شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل است، اقدامات رژیم نژادپرست صهیونیستی در غزه که همه از ابعاد آن مطلع هستید، کاملاً مخالف با قواعد حقوق بشر و مصداق بارز نسل‌کشی است. آنچه رژیم‌صهیونیستی در غزه مرتکب می‌شود، فراتر از جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

ولایتی با اشاره به این نکته که‌نسل‌کشی در غزه، بدون حمایت آمریکا و دولت‌های اروپایی، حتی یک روز هم دوام نمی‌آورد؛ افزود: آمریکا «مشوق و شریک اصلی» جنایاتی است که صهیونیست‌ها در غزه انجام می‌دهند. بدون حمایت آمریکا، موجودیتی به نام رژیم‌صهیونیستی بیش از چند هفته قابل دوام نخواهد بود؛ حمایت‌های بی‌دریغ سیاسی، دیپلماتیک، رسانه‌ای، مالی و همچنین کمک‌های نظامی، امنیتی و دفاعی آمریکا «عامل اصلی» حیات رژیم صهیونیستی و روشن ماندن موتور کشتار و جنایات شنیع اشغالگران در نوار غزه و کل سرزمین‌های اشغالی است. آمریکا، اروپا، شورای امنیت و همچنین سایر سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری که هر کدام با رویکردهایی خاص اعم از حمایت، شراکت، جانبداری و انفعال، در جنایات و نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه نقش دارند، باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند.