به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در تماس تلفنی با پل ریچارد گالاگر وزیر امور خارجه واتیکان پیرامون تداوم حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع فلسطین و ضرورت تسریع اتخاذ یک راه حل سیاسی برای موضوع، به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.



وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی ضمن اشاره به مفاد نامه‌ای که اخیراً خطاب به وزیر امور خارجه واتیکان در خصوص وخامت اوضاع انسانی در غزه ارسال شد، از اتخاذ مواضع مسئولانه وزیر خارجه واتیکان و همچنین پاپ قدردانی و بر ضرورت استمرار آن تاکید کرد.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه در وضعیت فعلی دو مسیر پیش روی ماست افزود: یک مسیر تلاش برای یافتن یک راه حل سیاسی است که ما همچنان در این مسیر در حال تلاش و رایزنی هستیم و دیگری تداوم جنگ و احتمال گسترش دامنه آن است.



امیرعبداللهیان بیان داشت: ما معتقدیم بحران فلسطین باید به طور اساسی حل شود و راهکار سیاسی آن برگزاری یک رفراندوم با همکاری سازمان ملل متحد بین همه ساکنان اصیل فلسطین شامل مسیحی، یهودی و مسلمان است.



وزیر امور خارجه واتیکان نیز ضمن تاکید بر راه حل سیاسی، دیدگاه واتیکان در زمینه توقف درگیری‌ها و رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه را تشریح کرد.

وزیر خارجه واتیکان بر راه حل سیاسی و ممانعت از گسترش جنگ تاکید کرد.