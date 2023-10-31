به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتوگوی تلفنی عبدالعزیز بن محمد احمد قاسم العمادی رئیس دیوان محاسبات قطر با سید احمدرضا دستغیب رئیسکل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، طرفین بر ضرورت توسعه بیش از پیش مناسبات و همکاریهای دو جانبه فنی و تخصصی در حوزه حسابرسی دولتی بین دیوان محاسبات ایران و قطر تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، در این گفتوگوی تلفنی، العمادی با اشاره به ریاست ایران بر سازمان اکوسای و عضویت ناظر دیوان محاسبات قطر در این سازمان، بر ضرورت افزایش تعاملات و همکاریها و انتقال تجارب مشترک در حوزههای مشترک بین دو دیوان تاکید کرد و گفت: مشتاقانه در انتظار نهاییسازی و امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک بین دو دیوان در قالب تبادل هیأتهای کارشناسی و تخصصی با هدف افزایش همکاریهای بین دیوانهای دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و قطر هستیم.
در ادامه این گفتوگو تلفنی، سید احمدرضا دستغیب رئیسکل دیوان محاسبات کشور با اشاره به روابط خوب دو کشور در زمینههای مختلف سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی، بر لزوم ارتقای همکاریهای فی ما بین در زمینههای مربوط به حوزه صلاحیت دیوانهای دو کشور تاکید کرد و گفت: دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری گسترده در زمینه افزایش تعاملات فنی و تخصصی با دیوان محاسبات قطر در چهارچوب سازمانهای اکوسای و عربوسای است.
دستغیب همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه طی دو هفته اخیر، یادآور شد: اقدامات غیرانسانی رژیم اسرائیل علیه مردم بیپناه، زنان و کودکان مظلوم غزه از منظر حقوق بینالملل، یک جنایت هولناک بوده که با محکومیت همهجانبه امت اسلامی و مردم آزادیخواه جهان روبرو شده است.
همچنین، العمادی رئیس دیوان محاسبات قطر نیز ابراز امیدواری کرد تلاشهای جاری سازمانهای بین المللی هر چه زودتر به نتیجه برسد و کمکهای انساندوستانه به مردم غزه با سهولت ارسال شود.
نظر شما