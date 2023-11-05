چرا سعید معروف گزینه فدراسیون برای هدایت تیم ملی والیبال شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سال آینده اهمیت زیادی برای والیبال ایران دارد، لیگ ملت‌های والیبال آخرین فرصت بلندقامتان ایران جهت حضور در المپیک پاریس است و ملی‌پوشان والیبال باید ۱۰ پیروزی کسب کنند تا بتوانند در جمع سه تیم برتر قرار بگیرند و راهی المپیک شوند.

تیم ملی والیبال ایران در انتخابی المپیک با هدایت بهروز عطایی نتایجی بسیار ضعیفی کسب کرد و در رنکینگ جهانی سقوط و در رده پانزدهم جدول قرار گرفت. بعد از افت تیم ملی والیبال و نتایج ضعیف این تیم، بلافاصله رئیس فدراسیون از مردم ایران عذرخواهی کرد و اعلام کرد بهترین گزینه را برای هدایت تیم ملی انتخاب خواهد کرد. دو جلسه کمیته فنی برگزار شد و در نهایت خروجی آن نفراتی چون «جانلورنزو بلنجینی»، «ویتال هاینن»، «روبرتو پیاتزا»، «ولادیمیر آلکنو»، پیمان اکبری و سعید معروف بودند که به عنوان گزینه‌های نهایی برای هدایت تیم ملی معرفی شدند تا فدراسیون با این نفرات مذاکرات لازم را انجام دهد.

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد نام سعید معروف که تا فصل پیش به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای به میدان می‌رفت در بین گزینه‌های هدایت تیم ملی دیده شود، به همین خاطر نظرات زیادی مطرح کردند؛ برخی اهالی و کارشناسان والیبال معتقدند حضور سعید معروف در شرایطی فعلی به نفع او نیست و اگر معروف هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد این سرمایه ملی می‌سوزد و نباید چنین اتفاقی برای او رخ دهد. حتی برخی از اهالی والیبال معتقدند مطرح شدن نام معروف در بین گزینه‌ها به این دلیل است که فدراسیون قصد دارد از این سرمایه ملی سوءاستفاده کند!

چرا فدراسیون برای هدایت تیم ملی به سعید معروف رسید؟

معروف یک چهره بین‌المللی است و محبوبیتی خاصی هم بین بازیکنان تیم ملی دارد اما نداشتن تجربه مربیگری می‌تواند پاشنه آشیل او به حساب بیاید. با این حال اگرچه نام معروف در بین گزینه‌هاست اما از گوش و کنار هم شنیده می‌شود، فدراسیون برای انتخاب بلنجینی یا پیاتزا برای هدایت تیم ملی مصمم‌تر است، اما مهم‌ترین مانع پیش روی این نفرات، هدایت تیم‌هایی است که برعهده دارند. این مربیان با توجه به اینکه با تیم‌های دیگر قرارداد دارند، تنها دو هفته مانده به لیگ ملت‌ها می‌توانند به تیم ملی والیبال ایران اضافه شوند. همین موضوع شرایط را سخت کرده چرا که فدراسیون والیبال یک بار تجربه حضور مربی خارجی در چند ماه مانده به المپیک را دارد و نتیجه مورد نظر را کسب نکرد.

آلکنو پیش از المپیک توکیو هدایت تیم ملی والیبال ایران را برعهده گرفت اما نتوانست انتظارات را برآورده کند. پس از رفتن آلکنو از ایران همه اهالی و کارشناسان والیبال معتقد بودند او فرصت کافی برای آشنایی با بازیکنان ایران را نداشت و به همین خاطر نتوانست نتیجه بگیرد. قطعاً این تجربه دوباره از سوی فدراسیون والیبال تکرار نخواهد شد. بنابراین در صورتی که این دو مربی (بلنجینی و پیاتزا) بتوانند تنها دو هفته مانده به لیگ ملت‌ها به ایران بیایند از لیست گزینه‌ها حذف خواهند شد.

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‌آلکنو مشاور فنی تیم ملی می‌شود؟

آلکنو در سال ۲۰۲۱ هدایت تیم ملی والیبال را برعهده گرفت، او در مدت کوتاهی سرمربی تیم ملی ایران بود و به همین خاطر نتوانست نتیجه قابل قبولی دریافت کند. تیم ملی با هدایت آلکنو به مقام یازدهم لیگ ملت‌ها و نهم بازی‌های المپیک توکیو دست پیدا کرد. این سرمربی روس بارها عنوان کرده تمایلی ندارد به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی والیبال ایران را برعهده بگیرد و حتی داورزنی در گفت‌وگو با مهر به این نکته اشاره کرد و گفت: «آلکنو شرایط خاص خودش را دارد و حتی ممکن است الزاماً به عنوان سرمربی با ما کار نکند و شاید به عنوان مشاور با تیم ملی کار کند.» بنابراین به نظر می‌رسد انتخاب آلکنو به عنوان مشاور محتمل‌تر خواهد بود.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط، فدراسیون تمامی موارد را در انتخاب سرمربی تیم ملی لحاظ کرده و انتخاب سعید معروف در صورت چراغ سبز او متحمل‌تر از سایز گزینه‌ها خواهد بود. با این حال با توجه به اینکه معروف سابقه مربیگری تاکنون نداشته و شرایط والیبال ایران هم برای حضور در المپیک حساس است، این انتخاب پرریسک خواهد بود.