  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

استاندار سمنان:

دستاوردهای نظام برای مردم تبیین شود

دستاوردهای نظام برای مردم تبیین شود

سمنان- استاندار سمنان گفت: باید دستاوردهای نظام و دولت به خصوص در سال انتخابات برای مردم بیان شود تا شاهد تنویر افکار عمومی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست با رؤسای عقیدتی سیاسی فراجای استان سمنان به میزبانی فرماندهی انتظامی استان، ضمن تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی، تاکید کرد: نیروی انتظامی یک پشتیبان واقعی برای انقلاب و یک هنجار شکن برای دشمنان این مرز و بوم است.

وی با بیان اینکه استان سمنان دومین استان امن برای سرمایه گذاران است، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بیان فرمودند باید دستاوردهای نظام و دولت برای مردم بیان شود تا شاهد تنویر افکار عمومی باشیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه اعتماد مردم به نیروی انتظامی بالاترین سرمایه و اندوخته فراجای استان سمنان است، تاکید کرد: امروزه بالاترین و بهترین سرمایه نیروی انتظامی، اعتماد مردم به این ارگان مردمی و پرتلاش و رمز موفقیت نیروی انتظامی، معنویت حاکم بر این ارگان است.‌

هاشمی امنیت را نعمتی مهم برای ایران اسلامی دانست و افزود: ۱۷ کشور دنیا که از ناامن‌ترین کشورهای دنیا نیز محسوب می‌شوند، هم مرز با جمهوری اسلامی ایران هستند اما شاهد هستیم که با تلاش‌های همه عوامل امنیتی و انتظامی، کشورمان در زمره امن ترین نقاط است.

وی با بیان اینکه حضور میدانی و مداوم عوامل انتظامی در جامعه باعث خنثی شدن تمام اقدامات تخریبی دشمن و همچنین امنیت پایدار برای مردم شده است، گفت: همراهی نیروی انتظامی در سال منتهی به انتخابات بسیار ارزشمند است.

کد مطلب 5927694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها