«بدون خروج» تا ۲۶ آبان در عمارت ارغوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بدون خروج» به کارگردانی شقایق هدایتی که برداشتی آزاد از «دوزخ» ژان پل سارتر با ترجمه زنده یاد حمید سمندریان است این روزها در عمارت ارغوان روی صحنه می ورد.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: سه شخصیت وارد اتاقی می شوند که در ابتدا فکر می کنند قرار است شکنجه جسمی شوند اما با گذشت زمان متوجه می شوند شکنجه برای آنها جور دیگری چیده شده است ...

عوامل این اثر نمایشی عبارتند از کارگردان: شقایق هدایتی، تهیه کننده: فرامرز سرآبادانی، مدیر صحنه و دستیار تهیه کننده: گیتی سرآبادانی، روابط عمومی: فاطیما ‌حمدالهی، گیتی سرآبادانی، امور رسانه: فاطیما ‌حمدالهی.

«بدون خروج» تا ۲۶ آبان ماه ساعت ۲۱ و با مدت زمان ۷۵ دقیقه در سالن شماره یک عمارت ارغوان میزبان مخاطبان تئاتر خواهد بود.