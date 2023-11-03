علیرضا کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: فرصت ثبت نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ از یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ آغاز شده است و این مهلت تا شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ ادامه دارد و تاکنون تصمیمی برای تمدید مهلت ثبت نام گرفته نشده است.

وی افزود: داوطلبان واجد شرایط می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی متقاضی ثبت‌نام در این آزمون شوند.

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ ثبت نام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند با دریافت دفترچه راهنمای آزمون، در صورت واجد شرایط بودن در این آزمون ثبت نام کنند.

کریمیان گفت: ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می‌شود و داوطلبان در صورتی که واجد شرایط هستند، می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی (یک رشته اصلی و یک رشته شناور) متقاضی ثبت‌نام در این آزمون شوند.

وی افزود: دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ حاوی شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران همزمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس است.

آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در روز جمعه چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است از روز سه شنبه اول اسفند تا پنجشنبه سوم اسفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.