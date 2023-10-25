به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و نهمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور می‌توانند از هفته آینده با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون، در آزمون ثبت‌نام کنند.

شرایط ثبت‌نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳:

ثبت‌نام برای آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ از روز یکشنبه ۷ آبان آغاز می‌شود و فرصت ثبت نام در روز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ پایان می‌پذیرد. ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می‌شود.

متقاضیان ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران (مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون)، در صورتی که واجد شرایط هستند، می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی (یک رشته اصلی و یک رشته شناور مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام) متقاضی ثبت‌نام در این آزمون شوند.

دفترچه راهنمای ثبت نام، هم زمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.

مراحلی که متقاضی باید برای ثبت‌نام اقدام کند:

۱- مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org برای خرید کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱)

۲- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام

۳- آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام

۴- خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال (۳۶۸ هزار تومان) از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

۵- پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ یک صد هزار ریال (۱۰ هزار تومان)

۶- متقاضیانی که علاوه بر رشته انتخابی یا امتحانی‌ اصلی (رشته‌ اول‌) علاقه‌مند به‌ شرکت در رشته‌ امتحانی‌ شناور (رشته دوم) هستند، ضرورت‌ دارد که‌ کدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج کنند.

این دسته از متقاضیان می‌بایست برای رشته امتحانی دوم یک کارت اعتباری دیگر، به مبلغ ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال (۳۶۸ هزار تومان) علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری کنند.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی:

به متقاضیان توصیه می‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد کنند.

ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت کنند. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک متقاضی در زمان قبولی در آزمون، بر اساس ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون:

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در روز جمعه چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است از روز سه شنبه اول اسفند تا پنجشنبه سوم اسفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان مندرج در بند ۳۶ تقاضانامه تعیین خواهد شد. لذا مقتضی است متقاضیان با مراجعه به جدول شماره ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و درج کد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام کنند.

برگزاری المپیاد علمی - دانشجویی کشور:

متقاضیان علاقه‌مند می‌توانند هم زمان با برگزاری امتحانات آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳، در اولین مرحله دوره بیست و نهمین آزمون المپیاد علمی - دانشجویی‌ کشور بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون شرکت کنند.

توصیه‌های مهم‌:

متقاضیان برای اطلاع از مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه ایثارگران و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجی به دفترچه راهنمای ثبت‌نام مراجعه کنند.

متقاضیان باید در انتخاب کدرشته‌های امتحانی (اول و دوم) و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود، دقت کنند؛ لذا پس از پایان مهلت ثبت نام، در این خصوص به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمی و کدپیگیری ۱۶ رقمی یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری کنند.

هر ساله تعدادی از متقاضیان در درج معدل خود در زمان ثبت‌نام دقت لازم را بعمل نیاورده و پس از قبولی در دانشگاه به دلیل مغایرت معدل قبولی آنها لغو می‌شود. لذا تاکید می‌شود در درج معدل خود دقت لازم را بعمل آورند و حتی اگر ثبت‌نام آنها توسط خودشان انجام نمی‌پذیرد با مشاهده پرینت تقاضانامه نسبت به کنترل دقیق موارد درج شده در آن اقدام کرده و در مراحل بعدی که امکان ویرایش اطلاعات (در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون و یا انتخاب رشته) برای آنها وجود دارد نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.

با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبت نام آنان از سوی دیگران یا کافی‌نت انجام می‌شود رخ داده است، تاکید می‌شود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی خود دقت کنند تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس داوطلب ارسال نشود. در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

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