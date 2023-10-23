بمباران اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه با ۳۰شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده‌های صهیونیستی بار دیگر در اقدامی غیرانسانی اردوگاه پناهندگان فلسطینی جبالیا در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

گفته شده حداقل ۳۰ شهروند و ساکن این اردوگاه در نتیجه بمباران بامداد یکشنبه جان خود را از دست داده‌اند و بیشتر تلفات در این اردوگاه نیز از میان کودکان بوده است.

یکی از آسیب دیدگان بمباران بامدادی اردوگاه جبالیا، احمد موسی نوزاد ۳ هفته‌ای است که به شدت زخمی شده است.

در نتیجه حملات و بمباران‌های نوار غزه در روز یکشنبه، حداقل ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند.

گفته شده بیشتر این شهدا از زنان و کودکان بوده‌اند.

بیمارستان شهدای الاقصی نیز اعلام کرد که ۶۵ درصد شهدا و مجروحان وارد شده به این بیمارستان، کودکان هستند.

این در حالی است که کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «ما حمایت کامل خود را از اسرائیل اعلام و حق دفاع از خود را برای تل آویو تأیید می‌کنیم.»

از سوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که آمار شهدای غزه در ۱۶ روز جنگ صهیونیستی علیه این منطقه به ۴۷۴۱ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه بیان داشت که در میان شهدا ۱۸۷۳ کودک، ۱۰۲۳ زن و ۱۸۷ سالخورده وجود دارد. همچنین شماره مجروحان به ۱۴۲۴۵ نفر رسیده است.

بمباران و حملات به نوار غزه در چند روز اخیر و البته شب‌ها چنان تصاعدی و شدید است که هر شب نسبت به قبل از زمان شروع این جنگ شدیدتر، گسترده‌تر و تسبت به این ۷۵ سال اشغال فلسطین بی‌سایقه و سنگین‌تر است.

امشب نیز بمباران غزه در کلیه مناطق این باریکه سنگین‌تر از هر وقتی بوده و نه دیگر بیمارستان‌ها طرفیت دارند، نه نیرو و آمبولانس کافی هست اعزام شود و نه نیروی نجات و امداد می‌تواند افرادی را که احتمالاً زیر آوار زنده هستند، خارج کند.

به همین علت تعداد زیادی از خانواده‌ها و افراد زیر آوار مانده به علت نبود نیرو و امکانات نجات بعد از ساعت‌ها و چه بسا روزها زیر آوار ماندن شهید می‌شوند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که از یک هفته پیش با شدت گرفتن بمباران هنوز ۱۵۰۰ نفر زیر آوار هستند که امیدی به زنده بودن آن‌ها نیست.

از سوی دیگر، سخنگوی وزارت بهداشت غزه به الجزیره گفت: همه بیمارستان‌های نوار غزه هشدارهای اشغالگران را دریافت کرده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه به الجزیره گفت: هنوز تعداد زیادی از مردم زیر آوار ساختمان‌های بمباران شده محبوس هستند.

در حمله اخیر جنگنده‌های اسرائیلی به دو خانه در بیت لاهیا در شمال نوار غزه ۱۳ فلسطینی شهید شدند.

از سوی دیگر، حمایت جهانی از فلسطین همچنان ادامه دارد و هزاران نفر در شهر طنجه مراکش در تظاهرات حمایت از نوار غزه شرکت کردند.

همچنین تظاهرات بزرگ در شهر بوستون آمریکا در حمایت از فلسطین برگزار شد.

با ادامه بمباران غزه، مقامات صهیونیست نیز بر سختگیری‌ها برای کمک به فلسطینی‌ها افزوده‌اند و روز ارتش اشغالگر اسرائیل به صورت رسمی اعلام کرد که هرگونه تلاش برای کمک رسانی به غزه بدون هماهنگی با ما را نابود می‌کنیم.

براساس آمار رسمی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در غزه آواره شدند. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، یک میلیون و ۴۰۰ هزار فلسطینی در نوار غزه آواره و بی‌سرپناه شدند که نیمی از آن‌ها در ۲۲۰ مرکز در این باریکه اسکان داده شدند.