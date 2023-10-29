افزایش آمار شهدای کرانه باختری به ۱۲۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شهدای توفان الاقصی در کرانه باختری به ۱۲۳ نفر رسید.
براساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین، از زمان شروع توفان الاقصی در هفتم اکتبر، مردم در کرانه باختری هم با دست خالی به رویاروی با اشغالگران صهیونیست برخاسته و تاکنون ۱۲۳ نفر از جوانان این منطقه نیز شهید شدهاند. منابع رسمی فلسطینی آمار رسمی شهدای کرانه باختری به تفکیک شهرهای مختلفاین منطقه را به شرح ذیل اعلام کردند:
طولکرم: ۲۴ شهید
نابلس: ۱۹ شهید
جنین: ۱۶ شهید
رام الله: ۱۶ شهید
الخلیل: ۱۴ شهید
القدس: ۱۴ شهید
اریحا: ۶ شهید
قلقیلیا: ۵ شهید
طوباس: ۵ شهید
بیت لحم: ۴ شهید
همچنین وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که دشمن صهیونیستی طی ساعات اخیر اقدام به بمباران گسترده مناطق مختلف نوار غزه کرده و کشتارهای فجیعی را مرتکب شده که طی آن ۳۰۲ فلسطینی به شهادت رسیدند که اغلب آنها افراد آواره و بیسرپناهی بودند که برای نجات جانشان راهی مناطق جنوبی شده بودند.
از سوی دیگر، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای نسبت به احتمال تکرار بمباران بیمارستانهای غزه و وقوع فاجعهای دیگر هشدار داد.
این جنبش عنوان کرد که ما نسبت به کشتاری دیگر این بار در بیمارستان قدس هشدار میدهیم و جهانیان باید به مسئولیت خود عمل کرده و جلوی ادامه جنگ و حملات علیه کودکان و غیرنظامیان در غزه را بگیرند.
در این بیانیه آمده است: اخطار دشمن صهیونیستی به مسئولان بیمارستان قدس برای تخلیه فوری آن و انتقال مجروحان و بیماران و ادامه بمباران محوطههای این بیمارستان و تهدید به بمباران مرکز فرهنگی ارتدوکسی و مدرسه رومی، مقدمهای برای ارتکاب جنایت و کشتاری وحشیانه در حق بیماران و مجروحان و حدود ۱۴ هزار آواره و بیسرپناه در بیمارستان قدس و ۱۵۰۰ آواره دیگر در مرکز و مدرسه مذکور خواهد بود.
حماس خواستار تحرک فوری تمامی کشورها و سازمانهای بینالمللی برای حمایت از بیمارستانها که نقشی انسانی در نجات بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار غزه ایفا میکنند، و حمایت از مساجد، کلیساها و تمامی نهادها و مؤسسات فلسطینی و احترام به ادیان آسمانی و قوانین و عرف بینالملل شد.
همچنین «ماجد بن محمد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که این کشور قصد بستن دفتر حماس در دوحه به علت اهمیت آن را ندارد.
وی ضمن تاکید بر اهمیت مذاکرات با هدف آزادسازی اسیران در غزه و تلاشهای انجام شده در جهت جلوگیری از تشدید تنشها، بیان کرد: این کانال ارتباطی یعنی دفتر حماس در دوحه، نقش بسیار مهمی در مقابله با تنشهایی که در ماه سپتامبر رخ داده بود، ایفا کرد؛ مذاکرات قطر با حماس منجر به کاهش تنشها در دو هفته اخیر پس از آغاز موج درگیری بین فلسطینیها و اسرائیلیها شده است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر، بر اهمیت باز نگه داشتن این کانال برای کمک به حل و فصل مناقشه کنونی فلسطین و رژیم اشغالگر تاکید کرد.
وی تاکید کرد: نمیتوان اجازه داد این کانال ارتباطی از بین برود، تا زمانی که در برقراری صلح بین دو طرف مهم باشد.
الانصاری در پایان صحبتهای خود هشدار داد که ادامه عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تلاشهای قطر برای آزادی گروگانهای اسیر شده در غزه را بسیار پیچیده کرده است.
همچنین رسانههای رژیم صهیونیستی از حادثه امنیتی خطرناک در ایرز در شمال غزه و شنیده شدن صدای تیراندازی شدید خبر دادند.
در ابتدا گروهی از مبارزان قسام از موانع مرزی عبور کرده و خود را به غرب ایرز در داخل اراضی اشغالی رسانده و با موشکهای ضدزره جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.
به دنبال آن قسام اعلام کرد که مبارزانش شماری از نظامیان اسرائیلی را در داخل این جنگافزارها به قتل رساندند.
پس از پایان این عملیات و رسیدن نیروهای پشتیبانی ارتش رژیم صهیونیستی به نزدیکی ایرز، درگیری مسلحانه شدیدی میان آنها و مجاهدان قسام اتفاق افتاده است.
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