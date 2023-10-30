به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در حمله اشغالگران اسرائیلی به اردوگاه جنین یک فلسطینی به شهادت رسیده و سه نفر دیگر زخمی شدند.

اردوگاه جنین از ساعاتی پیش صحنه درگیری شدید مبارزان مقاومت با ده‌ها نظامی اشغالگر اسرائیلی است که به این منطقه یورش بردند.

مبارزان مقاومت چندین مرتبه در مسیر اشغالگران بمب منفجر کردند.

نظامیان صهیونیست نزدیک به ۱۰ فلسطینی را هم در این منطقه بازداشت کردند.

نظامیان صهیونیست امشب بار دیگر به اردوگاه جنین در کرانه باختری حمله کرده و با اشغال چند ساختمان در آن‌ها مستقر شده و همچنین وارد بیمارستان ابن سینا در این اردوگاه شدند.

گزارش شده که درگیری‌های شدیدی میان مقاومت فلسطین و نظامیان اشغالگر در این اردوگاه جریان یافته است.

براساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین، از زمان شروع توفان الاقصی در هفتم اکتبر، مردم در کرانه باختری هم با دست خالی به رویاروی با اشغالگران صهیونیست برخاسته و تاکنون ۱۲۳ نفر از جوانان این منطقه نیز شهید شده‌اند.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که دشمن صهیونیستی طی ساعات اخیر اقدام به بمباران گسترده مناطق مختلف نوار غزه کرده و کشتارهای فجیعی را مرتکب شده که طی آن ۳۰۲ فلسطینی به شهادت رسیدند که اغلب آن‌ها افراد آواره و بی‌سرپناهی بودند که برای نجات جانشان راهی مناطق جنوبی شده بودند.

از سوی دیگر، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای نسبت به احتمال تکرار بمباران بیمارستان‌های غزه و وقوع فاجعه‌ای دیگر هشدار داد.

این جنبش عنوان کرد که ما نسبت به کشتاری دیگر این بار در بیمارستان قدس هشدار می‌دهیم و جهانیان باید به مسئولیت خود عمل کرده و جلوی ادامه جنگ و حملات علیه کودکان و غیرنظامیان در غزه را بگیرند.

در این بیانیه آمده است: اخطار دشمن صهیونیستی به مسئولان بیمارستان قدس برای تخلیه فوری آن و انتقال مجروحان و بیماران و ادامه بمباران محوطه‌های این بیمارستان و تهدید به بمباران مرکز فرهنگی ارتدوکسی و مدرسه رومی، مقدمه‌ای برای ارتکاب جنایت و کشتاری وحشیانه در حق بیماران و مجروحان و حدود ۱۴ هزار آواره و بی‌سرپناه در بیمارستان قدس و ۱۵۰۰ آواره دیگر در مرکز و مدرسه مذکور خواهد بود.

حماس خواستار تحرک فوری تمامی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای حمایت از بیمارستان‌ها که نقشی انسانی در نجات بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار غزه ایفا می‌کنند، و حمایت از مساجد، کلیساها و تمامی نهادها و مؤسسات فلسطینی و احترام به ادیان آسمانی و قوانین و عرف بین‌الملل شد.

همچنین «ماجد بن محمد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که این کشور قصد بستن دفتر حماس در دوحه به علت اهمیت آن را ندارد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت مذاکرات با هدف آزادسازی اسیران در غزه و تلاش‌های انجام شده در جهت جلوگیری از تشدید تنش‌ها، بیان کرد: این کانال ارتباطی یعنی دفتر حماس در دوحه، نقش بسیار مهمی در مقابله با تنش‌هایی که در ماه سپتامبر رخ داده بود، ایفا کرد؛ مذاکرات قطر با حماس منجر به کاهش تنش‌ها در دو هفته اخیر پس از آغاز موج درگیری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شده است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر، بر اهمیت باز نگه داشتن این کانال برای کمک به حل و فصل مناقشه کنونی فلسطین و رژیم اشغالگر تاکید کرد.

وی تاکید کرد: نمی‌توان اجازه داد این کانال ارتباطی از بین برود، تا زمانی که در برقراری صلح بین دو طرف مهم باشد.

الانصاری در پایان صحبت‌های خود هشدار داد که ادامه عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تلاش‌های قطر برای آزادی گروگان‌های اسیر شده در غزه را بسیار پیچیده کرده است.