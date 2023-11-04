درخواست نهادهای وابسته به سازمان ملل برای توقف جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نهادهای وابسته به سازمان ملل در بیانیه مشترک با انتقاد از وضعیت انسانی در غزه، خواستار توقف جنگ در این باریکه شدند.

در این بیانیه آمده است: «بیش از نیمی از ساکنان غزه در شرایطی سخت و ناگوار در مراکز اسکان آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل بدون دسترسی به آب و غذای کافی اسکان داده شدند.»

براساس بیانیه یاد شده، بمباران‌های اسرائیل موجب توقف خدمات بهداشتی و درمانی به مادران و نوزادان تازه به دنیا آمده شده است.

امضا کنندگان این بیانیه همچنین در پایان گفتند: «کمبود آب و غذا در غزه موجب گرسنگی و سو تغذیه و انتشار بیماری‌های واگیردار شده است. نیاز مبرم به اعلام آتش بس انسانی فوری در غزه برای کاهش رنج و مصیبت‌های ساکنان این منطقه وجود دارد.»

از سوی دیگر، خبرنگار نظامی شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی گفت: «ارتش ما در حال جنگ در داخل غزه است و در این جنگ نظامیانی را از دست می‌دهیم، اما تا همین الان هم حملات موشکی و نفوذ افراد مسلح (به اراضی اشغالی) ادامه دارد، پس ارتش ما داخل غزه چه کار می‌کند؟!»

همچنین نظرسنجی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که ۵۶ درصد اسرائیلی‌ها به مدیریت جنگ توسط نتانیاهو اعتماد ندارند.

«اشرف القدره»، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز در سخنانی تاکید کرد که خواستار ایجاد گذرگاهی امن برای تضمین خروج مجروحان هستیم.

به گفته این مقام فلسطینی، رژیم صهیونیستی آمبولانس‌های حامل مجروحان را به عمد هدف قرار می‌دهد و هواپیماهای اسرائیلی لحظه به لحظه در حال تعقیب کاروان انتقال مجروحان بودند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین خطاب به جهانیان گفته است: «جهانیان نباید در قبال این جنایت و حقایقی که اعلام می‌کنیم، ساکت بمانند. بمباران آمبولانس‌ها جنایتی عامدانه است و از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند.»

اشرف القدره در ادامه تاکید داشت: «دشمن صهیونیستی به جنایت خود اذعان کرده اما مثل همیشه ادعا می‌کند که مبارزان مقاومت را هدف قرار داده است و در واقع آنچه بمباران شد، کاروان آمبولانس‌های حامل مجروحان بود. دشمن اشغالگر اگر راست می‌گوید چرا تصاویر و اسنادی رو نمی‌کند که ادعایش در مورد آمبولانس‌ها را ثابت کند؟»

به گفته الدره، به سازمان ملل و صلیب سرخ در رابطه با آمبولانس‌هایی که بمباران شدند، خبر داده بودیم و در این شرایط جهانیان نباید با سکوت خود به رژیم اشغالگر برای ادامه جنایاتش چراغ سبز نشان دهند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر گذشته تاکنون، ارتش رژیم صهیونیستی ۹۶۷ کشتار و قتل عام را در حق خانواده‌های فلسطینی در این باریکه مرتکب شده است.

ساعاتی پیش نیز، هواپیماهای اسرائیلی منطقه تل الزعتر در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

رسانه‌های عبری زبان نیز اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی در چارچوب برنامه و طرح از پیش تعیین شده، از ۳ محور درگیری در نوار غزه عقب‌نشینی کردند.

همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مسئولان بلندپایه آمریکایی از اسرائیل خواسته‌اند موضوع روز بعد از جنگ را بررسی کند.

ادامه حملات اشغالگران اسرائیلی به غزه همچنان ادامه دارد. این حملات به طور عمده شامل حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه، گلوله‌باران ساحل استان مرکزی غزه توسط قایق‌های جنگی اسرائیلی، حمله توپخانه‌ای سنگین به شهر شیخ زائد در شمال نوار غزه، حمله توپخانه‌ای به اطراف میدان التعلیم و دانشگاه آزاد قدس و محوطه‌های مسجد جامع زائد و خیابان المنشیه در غرب غزه می‌شود.