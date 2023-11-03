منابع عبری زبان اصابت موشک به تل آویو را تایید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در ادامه تنش‌ها و جنگ در فلسطین، ساعاتی پیش موشک‌های قسام از سامانه گنبد آهنین عبور و به تل آویو اصابت کرد.

تصاویری از شلیک موشک‌های قسام به سمت تل آویومنتشر شده و همزمان منابع عبری زبان اصابت موشک به بات یام در جنوب تل آویو را تایید کردند.

گردان‌های قسام نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در پاسخ به کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه، شهر اشغالی تل آویو را آماج حمله موشکی قرار دادند.

همچنین برخی منابع از شنیده شدن صدای تیراندازی در نزیکی ساحل زیکیم در شمال نوار غزه خبر داده و تاکید کردند که مبارزان قسام به خطوط پشت دشمن نفوذ کرده و با آن‌ها درگیر شدند. رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که نیروهای کماندوی دریایی قسام از طریق دریا به ساحل زیکیم در جنوب عسقلان نفوذ کرده و با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند.

از سوی دیگر، «اشرف القدره»، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه در سخنانی تاکید کرد که خواستار ایجاد گذرگاهی امن برای تضمین خروج مجروحان هستیم.

به گفته این مقام فلسطینی، رژیم صهیونیستی آمبولانس‌های حامل مجروحان را به عمد هدف قرار می‌دهد و هواپیماهای اسرائیلی لحظه به لحظه در حال تعقیب کاروان انتقال مجروحان بودند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین خطاب به جهانیان گفته است: «جهانیان نباید در قبال این جنایت و حقایقی که اعلام می‌کنیم، ساکت بمانند. بمباران آمبولانس‌ها جنایتی عامدانه است و از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند.»

اشرف القدره در ادامه تاکید داشت: «دشمن صهیونیستی به جنایت خود اذعان کرده اما مثل همیشه ادعا می‌کند که مبارزان مقاومت را هدف قرار داده است و در واقع آنچه بمباران شد، کاروان آمبولانس‌های حامل مجروحان بود. دشمن اشغالگر اگر راست می‌گوید چرا تصاویر و اسنادی رو نمی‌کند که ادعایش در مورد آمبولانس‌ها را ثابت کند؟»

به گفته الدره، به سازمان ملل و صلیب سرخ در رابطه با آمبولانس‌هایی که بمباران شدند، خبر داده بودیم و در این شرایط جهانیان نباید با سکوت خود به رژیم اشغالگر برای ادامه جنایاتش چراغ سبز نشان دهند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر گذشته تاکنون، ارتش رژیم صهیونیستی ۹۶۷ کشتار و قتل عام را در حق خانواده‌های فلسطینی در این باریکه مرتکب شده است.

ساعاتی پیش نیز، هواپیماهای اسرائیلی منطقه تل الزعتر در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

رسانه‌های عبری زبان نیز اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی در چارچوب برنامه و طرح از پیش تعیین شده، از ۳ محور درگیری در نوار غزه عقب‌نشینی کردند.

همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مسئولان بلندپایه آمریکایی از اسرائیل خواسته‌اند موضوع روز بعد از جنگ را بررسی کند.

همزمان ادامه حملات اشغالگران اسرائیلی به غزه همچنان ادامه دارد. این حملات به طور عمده شامل حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه، گلوله‌باران ساحل استان مرکزی غزه توسط قایق‌های جنگی اسرائیلی، حمله توپخانه‌ای سنگین به شهر شیخ زاید در شمال نوار غزه، حمله توپخانه‌ای به اطراف میدان التعلیم و دانشگاه آزاد قدس و محوطه‌های مسجد جامع زاید و خیابان المنشیه در غرب غزه می‌شود.