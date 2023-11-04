به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب منطقه‌ای گیلان طی اطلاعیه‌ای از مردم استان و گردشگران خواست به دلیل سیلابی شدن رودخانه‌ها از استقرار در کنار رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی هوا از سوی اداره کل هواشناسی گیلان مبنی بر فعالیت سامانه بارشی از امروز شنبه ۱۳ الی فردا یکشنبه ۱۴ آبان ماه و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن رودخانه های استان از شهروندان و مسافرین گرامی درخواست می‌شود برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار از تردد، اسکان و اتراق در حریم و بستر رودخانه‌ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی خودداری کنند.