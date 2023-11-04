  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

طی اطلاعیه ای؛

آب منطقه‌ای گیلان نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌ها هشدار داد

آب منطقه‌ای گیلان نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌ها هشدار داد

رشت- شرکت آب منطقه‌ای گیلان طی اطلاعیه‌ای با اشاره به پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر بارش باران نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌ها طی امروز و فردا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب منطقه‌ای گیلان طی اطلاعیه‌ای از مردم استان و گردشگران خواست به دلیل سیلابی شدن رودخانه‌ها از استقرار در کنار رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی هوا از سوی اداره کل هواشناسی گیلان مبنی بر فعالیت سامانه بارشی از امروز شنبه ۱۳ الی فردا یکشنبه ۱۴ آبان ماه و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن رودخانه های استان از شهروندان و مسافرین گرامی درخواست می‌شود برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار از تردد، اسکان و اتراق در حریم و بستر رودخانه‌ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی خودداری کنند.

کد مطلب 5929658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها