تداوم پروژه بهسازی فرودگاه کرمانشاه تا ۱۴۰۳

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سمیه نوری: فرودگاه کرمانشاه در سال ۱۳۵۰ احداث شده و در بخش پروازی به عنوان فرودگاه مرکزی فرودگاه‌های غرب کشور نقش بسزایی در جابجایی مسافرین استان‌های غربی دارد که با انجام بیش از ۵۰ پرواز برنامه‌ای هفتگی به پنج مقصد داخلی نقش تأثیرگذار و بی بدیلی در توسعه استان ایفا کرده است.

فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه به دلیل قدمت و فرسودگی بالای خود دچار مشکلاتی در برقراری پروازها شد که با نظرات کارشناسی و تصمیم مسئولان عملیات بهسازی این فرودگاه در ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد تا به عنوان یک طرح ملی و استراتژیک برای کشور با تأمین اعتبارات لازم در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسد.

آنچه که تاکنون بابت اتمام پروژه بهسازی باند فرودگاه اشرفی اصفهانی استان کرمانشاه شنیده شده قرارداد بهسازی فرودگاه برای یکسال منعقد شده است و حاکی از تلاش شبانه روزی برای به سرانجام رساندن این پروژه تا مهرماه و نهایتاً آبان ماه بوده است با این حال حتی اگر از وعده اتمام پروژه در مهر ماه نیز چشم پوشی شود اما با گذشت دهه اول آبان ماه هنوز خبری از تکمیل و رساندن آن تا پایان این ماه نیز نشده.

در حالی که مسئولان استانی معتقدند که سهل انگاری مسئولان دولت گذشته سبب شده که تکمیل باند اصلی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی به جای ۸۰ میلیارد تومان ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه روی دست استان بگذارد اما ظاهراً این روند به طور ناخود آگاه در دستور کار مسئولان وقت نیز قرار گرفته و با تورم هرروزه کشور در صورت عدم تکمیل این پروژه در موعد مقرر باید شاهد افزایش اعتبار مورد نیاز برای این پروژه تا سال ۱۴۰۳ باشیم.

با مرور اخبار منتشر شده از ابتدای عملیات بهسازی فرودگاه کرمانشاه شاهد وعده‌های متوالی در خصوص اتمام این طرح تا آبان ماه بودیم که به عنوان مثال مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در آغاز عملیات اجرایی بهسازی باند اصلی فرودگاه کرمانشاه به همراه استاندار با اشاره به آغاز عملیات بهسازی باند اصلی فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه گفت: قرارداد این طرح ۱۲ ماهه و تا اردیبهشت ۱۴۰۳ است اما می‌خواهیم با تلاش شبانه روزی زمان را کم کنیم تا به زمستان نخوریم و این طرح تا آبان ماه امسال آماده شود و در این خصوص هیچ‌گونه محدودیت اعتباری و نقدینگی وجود ندارد.

همچنین محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه مکرر در خصوص اتمام پروژه بهسازی فرودگاه کرمانشاه تا پیش از شروع فصل سرما وعده کرده بود و در گفتگویی تلویزیونی در تاریخ یکم خرداد ماه سال جاری نیز در ارتباط مستقیم با مردم با بیان اینکه فرودگاه کرمانشاه می‌تواند فرصت و امکانات خوبی برای پیشرفت متوازن در استان فراهم کند رسماً اعلام کرد: در قراردادی که با پیمانکار این پروژه منعقد شده، قرار است فرودگاه کرمانشاه تا پایان مهرماه بهسازی شود.

طهماسب نجفی معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نیز در نظارت‌های هفتگی از روند اجرای پروژه بهسازی باند اصلی فرودگاه کرمانشاه در ۲۶ مردادماه سال جاری اظهار کرد: بازسازی باند اصلی فرودگاه کرمانشاه طی مدت ۱۲ ماه و با اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی آغاز شده و بناست قسمت عمده پروژه تا قبل از زمستان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

تکمیل پروژه بهسازی فرودگاه کرمانشاه در ۶ ماه در توان پیمانکار نبود

با این وجود به سراغ سایر مسئولان استانی رفته تا از آخرین وضعیت و زمان دقیق تکمیل باند فرودگاه اشرفی اصفهانی پرسیده شود که در این پیگیری‌ها مجتبی بیاتی مدیرکل فرودگاه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه در ۲ فاز انجام شده که فاز نخست آن به اتمام رسیده و در فاز دوم آن بیش از ۲۵ درصد پیشرفت مشاهده می‌شود که در مجموع این پروژه تاکنون بیش از ۷۵ درصد پیشرفت دارد.

وی با اشاره به اینکه قرارداد اتمام این پروژه به مدت یکسال بسته شده، افزود: با این وجود بر اساس توافقات انجام شده با پیمانکار این پروژه مقرر شد پروژه ظرف ۶ ماه تکمیل شود.

مدیرکل فرودگاه استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه به لحاظ اعتبار کمبودی نبوده، افزود: با وجود اینکه پیمانکار پروژه فرودگاه کرمانشاه قول تکمیل پیش از موعد قرارداد را داده بود اما در توان این پیمانکار نبود.

بیاتی ادامه داد: در خصوص زمان اتمام پروژه بهسازی فرودگاه با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های پیمانکار عدم امکان اتمام این پروژه را زیر یکسال تا ۱۸ ماه گوشزد کرده بودند تقریباً همگی این احتمال را می‌دادند که اتمام پروژه در این بازه زمانی ۶ ماهه‌ای که پیمانکار وعده کرده ممکن نیست و این سرعت از توان آنها خارج است.

قرارداد بهسازی فرودگاه برای یکسال منعقد شده است

در ادامه پیگیری‌ها محمدجواد خجسته مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه فرودگاه با اعتبار ۴۶۰ میلیارد تومانی آغاز به کار کرده که ۹ میلیارد آن مربوط به اعتبارات سفر ریاست جمهوری و مابقی مربوط به محل تأمین اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها است که از اردیبهشت‌ماه امسال به مدت یکسال قرارداد آن انعقاد شده است.

وی افزود: طبق انعقاد قرار داد یکساله در اصل پروژه بهسازی باند فرودگاه باید در اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد اما به دلیل شرایط ویژه و رایزنی‌ها و همچنین عدم محاسبه دقیق‌تر پیمانکار پروژه وعده ۶ ماهه برای پایان کار بهسازی باند فرودگاه داده شد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه ادامه داد: عملیات بهسازی باند فرودگاه یک عملیاتی پیچیده بود که پیمانکار آگاهانه قول تکمیل در پاییز را نداده بود البته بروز برخی مشکلات دیگر در تأمین مصالح درجه یک و تعویض آنها مسائل دیگری بود که سبب شد این پروژه به پاییز نرسد.

چیزی که از گفته‌های مسئولان برمی‌آید این است که تکمیل پروژه فرودگاه کرمانشاه با وجود تأکیدات مقامات مسئول استان کرمانشاه اما از همان ابتدا شفاف سازی شده بوده و اتمام آن ظرف ۶ ماه امکان پذیر نبوده اما خبرهای منتشر شده از بالاترین مقام مسئول در استانداری کرمانشاه تا پیمانکار پروژه اصرار عجیبی بر اتمام پروژه در این مدت کوتاه را داشته‌اند انعقاد قرار داد یکساله برای اتمام پروژه فرودگاه حاکی از آن است که مسئولان استانی نسبت به عدم تکمیل پروژه زیر یکسال آگاهی کامل داشته اما جای سوال است که چه اصراری بر اعلام اخبار مکرر مبتنی بر اتمام پروژه در تاریخ پیش از موعد قرارداد بوده اما در هر حال موضوع مورد توجهی که مسئولین دولت سیزدهم باید بیش از پیش به آن توجه کنند تحقق وعده‌های داده شده در موعد مقرر است و با خلف وعده‌های خود هرچند عجولانه و بدون برنامه ریزی زمینه بی اعتمادی مردم را نسبت به این دولت فراهم کنند.