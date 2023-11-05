سرقت ۲۰ میلیاردی ۴ غیر بومی در اصفهان

سرهنگ حسین ترکیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال شکایت یکی از شهروندان اصفهانی مبنی بر سرقت منزل وی موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی محل وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی و همچنین جمع آوری سرنخ‌های موجود نهایتاً رد پای باندی ۴ نفره از سارقان سابقه دار و غیر بومی را در این سرقت به دست آوردنذ.

سرهنگ ترکیان تصریح کرد: بررسی‌ها در این خصوص ادامه داشت تا اینکه با رصد هوشمندانه کارآگاهان، منزل اجاره‌ای متهمان در شهر اصفهان شناسایی و در عملیاتی ضربتی هر ۴ متهم که سه مرد و یک زن بودند، دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از کشف ۲۰ میلیارد ریال اموال مسروقه در بازرسی از مخفیگاه متهمان خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات صورت گرفته به ۲ فقره سرقت شامل منزل و مغازه فروش تجهیزات تلفن همراه اعتراف کردند.

سرهنگ تُرکیان با اشاره به تحویل این سارقان به مرجع قضائی خاطر نشان کرد: تحقیقات در خصوص سایر سرقت‌های احتمالی رخ داده توسط این باند همچنان ادامه دارد.