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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود؛

یازدهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های آذربایجان‌شرقی

یازدهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های آذربایجان‌شرقی

تبریز- هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و یازدهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های آذربایجان شرقی از ۱۷ تا ۲۱ آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از چهار سال وقفه هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز احیا شده و از هفدهم تا بیست و یکم آبان ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می‌شود.

نمایشگاه کتاب تبریز به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی شمالغرب کشور و دومین نمایشگاه کتاب پس از تهران به لحاظ گستردگی و استقبال کم نظیر مطرح است.

امسال بیش از ۸۰۰ ناشر داخلی و خارجی با ۷۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

همچنین امسال برای نخستین بار بزرگترین رویداد بین المللی عفاف و حجاب با حضور بیش از یکصد برند عفاف و حجاب از کشورهای ایران، ترکیه، عراق و لبنان در کنار نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار خواهد شد.

برای اولین بار در سطح کشور تبریز میزبان فروش یکپارچه کتاب خواهد بود و طی آن بهترین کتب ناشران از سراسر کشور توسط خانه کتاب و ادبیات جمع آوری شده و در نمایشگاه ارائه خواهد شد.

همچنین یازدهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های استان همزمان با هجدهمین نمایشگاه کتاب تبریز برگزار می‌شود. ۱۳۰ رسانه از استان در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

نمایشگاه کتاب و مطبوعات استان در ۵ سالن نمایشگاه بین المللی تبریز برپا خواهد شد و همزمان با آن برای دسترسی آسان دوستداران کتاب در اقصی نقاط استان به آثار ارائه شده در نمایشگاه، نمایشگاه مجازی کتاب نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5931697

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