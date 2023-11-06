به گزارش خبرگزاری مهر، پس از چهار سال وقفه هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز احیا شده و از هفدهم تا بیست و یکم آبان ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می‌شود.

نمایشگاه کتاب تبریز به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی شمالغرب کشور و دومین نمایشگاه کتاب پس از تهران به لحاظ گستردگی و استقبال کم نظیر مطرح است.

امسال بیش از ۸۰۰ ناشر داخلی و خارجی با ۷۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

همچنین امسال برای نخستین بار بزرگترین رویداد بین المللی عفاف و حجاب با حضور بیش از یکصد برند عفاف و حجاب از کشورهای ایران، ترکیه، عراق و لبنان در کنار نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار خواهد شد.

برای اولین بار در سطح کشور تبریز میزبان فروش یکپارچه کتاب خواهد بود و طی آن بهترین کتب ناشران از سراسر کشور توسط خانه کتاب و ادبیات جمع آوری شده و در نمایشگاه ارائه خواهد شد.

همچنین یازدهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های استان همزمان با هجدهمین نمایشگاه کتاب تبریز برگزار می‌شود. ۱۳۰ رسانه از استان در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

نمایشگاه کتاب و مطبوعات استان در ۵ سالن نمایشگاه بین المللی تبریز برپا خواهد شد و همزمان با آن برای دسترسی آسان دوستداران کتاب در اقصی نقاط استان به آثار ارائه شده در نمایشگاه، نمایشگاه مجازی کتاب نیز برگزار خواهد شد.