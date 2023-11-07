ارائه خدمات فناورانه اربعین به صورت سوپر اپلیکیشن از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در مراسمی که با حضور دکتر خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و مدیران ارشد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناورانه و نوآور به زائران برگزار شد، اقدامات، چالش‌ها و دغدغه کسب و کارها در حین خدمات‌رسانی به زائران اربعین سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت و بحث و تبادل نظر پیرامون ترسیم چشم‌انداز اربعین سال آینده صورت گرفت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و آرزوی پیروزی اسلام و آزادی‌خواهی در سراسر دنیا، با بیان اینکه خداوند را شاکریم در مسیر حرکت زوار و کاروان اربعین حسینی توانسته‌ایم نقشی پشتیبان و تسهیل‌گر را ایفا کنیم، بیان داشت: همان طور که در حوزه دولت هوشمند، خدمات الکترونیکی نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت یکپارچه و تجمیع شده توسط پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مردم ارائه می‌شود، در اربعین سال آینده نیز باید راهبردی مشابه داشته باشیم. به این شکل که ضمن بهره‌مندی از تجربیات سال‌های گذشته، بتوانیم کلیه خدمات فناورانه مورد نیاز زائران را در قالب یک سوپر اپلیکیشن ارائه دهیم. وی، کسب و کارها را به حفظ ارتباط و تعامل سازنده با سازمان فناوری اطلاعات دعوت کرد.

حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی ضمن قدردانی از تلاش کسب و کارهایی که توانستند، طعم شیرین فناوری را به زائران بچشانند، اظهار داشت: در اوایل سال جاری بود که سازمان فناوری اطلاعات ایران، فراخوانی را با هدف شناسایی و معرفی شرکت‌های فعال در حوزه ارائه خدمات به زائرین اربعین منتشر کرد. طی این فراخوان ۵۰ شرکت اعلام آمادگی کردند که ۲۰ شرکت با موضوعات متنوعی در مقایسه با اربعین سال گذشته نظیر: حمل و نقل، پیام‌رسان، پرداخت، تبدیل ارز و غیره انتخاب شدند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ محور ارتباطی میان فعالان اربعین و سازمان فناوری اطلاعات ایران در طول سال و به منظور حل موانع خدمات‌رسانی به مردم و نیز اشتراک‌گذاری تجربیات موفق با یکدیگر گفت: در اربعین سال آینده، ارائه خدمات فناورانه به صورت تجمیع شده و حتی ترکیبی در قالب یک سوپر اپلیکیشن، موفقیت خوبی است که می‌تواند رضایت‌مندی هر چه بیشتر زائران در استفاده از این خدمات را به همراه داشته باشد.

صرامی، عضو هیأت عامل نیز با اعلام اینکه مقایسه اربعین سال جاری و سال‌های قبل حاکی از رشد، تنوع، کمیت و کیفیت سرویس‌هاست، افزود: در برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات فناورانه در اربعین ۱۴۰۳ سه محور اساسی را باید در نظر گرفت. محور نخست به داخل کشور تعلق دارد. به این صورت که با توجیه مسؤولان ذیربط به حل موانع موجود در حوزه صدور مجوزهای لازم برای فعالیت کسب و کارهای اربعینی بپردازیم. در گام بعدی با استفاده از معافیت‌هایی که در ایام اربعین در کشور عراق حاکم است، ضوابط و امکان تبادل و تعامل در خارج کشور و به ویژه کشور عراق را تسهیل کنیم و در نهایت با حفظ تبادلات فی مابین ارائه‌دهندگان خدمات در اربعین امسال، به ایجاد تبادل ارگانیک بپردازیم.

در این رویداد، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناورانه به ارائه گزارش عملکرد خود در ایام اربعین پرداختند و با اهدای لوح تقدیری از این فعالان تقدیر و تجلیل شد.