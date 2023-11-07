دولت سالانه به ازای مصرف بنزین هر خودرو ۵۶ میلیون تومان می پردازد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلیلی رئیس گروه پژوهش فناوری مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی امروز در نشست «توسعه حمل و نقل خودروهای برقی در کشور، بایدها و سیاستها» اظهار کرد: در کشور ما به طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که هزینه مصرف بنزین آن بر اساس قیمت فوب خلیج فارس در سال ۶۰ میلیون تومان میشود.
وی افزود: از این رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن توسط مصرف کننده پرداخت میشود و بقیه هزینه را دولت در قالب یارانه پرداخت میکند.
جلیلی تصریح کرد: در مورد خودروی برقی با همین پیمایش و در صورتی که هر خودرو برقی در هر کیلومتر ۲۰۰ وات برق مصرف کنند بر اساس تعرفه برق خانگی سالانه هزینه آن ۱۵ میلیون تومان میشود که از این مبلغ ۴ و نیم میلیون تومان باید توسط مصرف کننده پرداخت شود و بقیه یارانه را دولت میپردازد.
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