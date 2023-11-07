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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

دولت سالانه به ازای مصرف بنزین هر خودرو ۵۶ میلیون تومان می پردازد

دولت سالانه به ازای مصرف بنزین هر خودرو ۵۶ میلیون تومان می پردازد

هزینه مصرف بنزین یک خودرو بر اساس قیمت فوب خلیج فارس در سال ۶۰ میلیون تومان می‌شود که از این رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط مصرف کننده و بقیه هزینه در قالب یارانه پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلیلی رئیس گروه پژوهش فناوری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی امروز در نشست «توسعه حمل و نقل خودروهای برقی در کشور، بایدها و سیاست‌ها» اظهار کرد: در کشور ما به طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که هزینه مصرف بنزین آن بر اساس قیمت فوب خلیج فارس در سال ۶۰ میلیون تومان می‌شود.

وی افزود: از این رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن توسط مصرف کننده پرداخت می‌شود و بقیه هزینه را دولت در قالب یارانه پرداخت می‌کند.

جلیلی تصریح کرد: در مورد خودروی برقی با همین پیمایش و در صورتی که هر خودرو برقی در هر کیلومتر ۲۰۰ وات برق مصرف کنند بر اساس تعرفه برق خانگی سالانه هزینه آن ۱۵ میلیون تومان می‌شود که از این مبلغ ۴ و نیم میلیون تومان باید توسط مصرف کننده پرداخت شود و بقیه یارانه را دولت می‌پردازد.

کد مطلب 5932992
سمیه رسولی

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    نظرات

    • محسن IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      3 0
      پاسخ
      ما کارگران و کارمندان هم داریم به دولت و کارفرما یارانه می‌دیم اگه دولت خیلی ناراحته میتونه حقوق ما رو هم به فوب خلیج فارس پرداخت کنه بعد ماهم بنزین رو به فوب خلیج فارس پرداخت میکنیم جناب مهر کمی انصاف داشته باش

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