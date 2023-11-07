آخرین جزئیات تامین و تولید اتوبوس و خودروهای برقی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طهوری امروز در نشست «توسعه حمل و نقل خودروهای برقی در کشور، بایدها و سیاست‌ها» با اشاره به ۴ کلان مساله در حوزه مصرف سوخت فسیلی گفت: ما در کشور با موضوع ناترازی بنزین مواجه هستیم و این در حالی است که هنوز تعداد خودروهای ما کافی نیست و تقاضا برای مصرف خودرو وجود دارد که در نتیجه آن مصرف بنزین بیشتر نیز متصور است.

مشاور امور فناوری وزارت کشور افزود: شرایط ما در تولید بنزین نیز به گونه‌ای است که افزایش تولید بنزین نمی‌توانیم داشته باشیم مگر اینکه سرمایه گذاری‌های سنگینی در این زمینه صورت گیرد.

طهوری به پرداخت یارانه انرژی اشاره کرد و گفت: یارانه سوخت که از خزانه عمومی دولت پرداخت می‌شود رقم بسیار بالایی بوده و در طول سال رقم یارانه بسیار سنگین است و اگر پرداخت این یارانه انجام نمی‌شد شاید با مبلغ پرداختی یارانه سوخت در طول یک سال می‌توانستیم تمام حمل و نقل عمومی کشور را به روز کرد. اما در حال حاضر نه می‌توان مصرف بنزین را کم کرد و نه می‌توان یارانه سوخت را حذف کرد.

وی اظهار کرد: در طول سال آلودگی وجود دارد اما به علت وارونگی هوا در زمستان آلودگی قابل مشاهده است و این موضوع نیز خسارت و زیان‌هایی دارد ضمن اینکه سوخت‌های فسیلی باعث تولید گازهای گلخانه‌ای می‌شود و بنابراین این موضوع اثراتی بر آلودگی هوا دارد.

طهوری با بیان اینکه به نظر می‌رسد برقی سازی حمل و نقل پاسخی به ۴ کلان مساله در حوزه مصرف سوخت است، گفت: برقی سازی حمل و نقل هر کدام از این مسائل را تا حدودی حل می‌کند و پاسخی برای ۴ ابر چالش است که ما با آن مواجه هستیم و لذا اگرچه همه کشورها به دنبال برقی کردن حمل و نقل هستند اما این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است اما مهم است که چگونه می‌توان سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که انتفاع ملی را با انتفاع بنگاه و همچنین انتفاع بهره برداری هماهنگ کرد. بنابراین در خصوص این سیاست‌ها فکر شده و سیاست‌های تدوین شده است.

وی افزود: ایران کشوری است که از نظر منابع انسانی و فناوری در این زمینه وضعیت خوبی دارد و شرکت‌های دانش بنیان هم در این زمینه کارهایی را انجام داده‌اند اما دولت‌ها یک مقدار دیر به این موضوع پرداخته‌اند و چون از قبل با دستگاه‌ها و فعالان داخلی کار نکرده‌اند الان که یک نیاز بزرگی در خصوص برقی کردن خودروها به وجود آمده است لذا باید این نیاز را از طریق واردات تأمین کرد. خوشبختانه نهادهایی موافق تولید داخل هستند و مأموریت دارند که حمل و نقل و ساماندهی کنند و لذا شاید تعادلی در این دو بخش به وجود آورد که هم نیاز ملی را در کوتاه مدت رفع کرد و هم در بلند مدت به تولید داخلی پرداخت.

اتوبوس‌های برقی از تولیدات داخلی خواهد بود

مشاور امور فناوری وزارت کشور افزود: در وزارت کشور در این زمینه کمیته فنی شکل گرفته است و هدف گذاری در خصوص اتوبوس‌های برقی و موتورسیکلت‌های کار با پیمایش بیش از ۸۰ کیلومتر و تاکسی صورت گرفته است. در این چارچوب اولاً گونه‌هایی از اتومبیل‌ها و خودروها باید انتخاب شوند که مناسب شرایط ما در ایران باشند لذا بررسی‌ها انجام شده و ماحصل آن در دفتر شورای عالی ترافیک کشور به تصویب رسیده که اگر قرار است اتوبوس برقی وارد شود چه نوع اتوبوسی وارد شود و اگر قرار است خودرویی به عنوان تاکسی وارد شود چه نوع تاکسی و با چه مشخصاتی وارد کشور شود.

وی با اشاره به زیرساخت شارژ خودروهای برقی گفت: در خصوص اتوبوس برقی این موضوع به عهده تولید کننده گذاشته شد که تولید کننده اتوبوس برقی باید ایستگاه شارژ را نیز تأمین کند و در رابطه با موتورسیکلت هم پیشنهادهایی است ولی نهایی نشده است.

طهوری بیان کرد: احتمالاً اتوبوس‌های برقی از تولیدات داخلی خواهد بود و وارداتی در این زمینه انجام نشود اما در مورد خودرو، خرید خارجی مجاز دانسته شده البته باید این خرید توسط صنعت خودروسازی انجام شود نه توسط تاجر و بازرگان تا این واردات منتهی به تولید داخلی شود، در مورد موتورسیکلت تاکید عمدتاً بر ساخت داخل یا واردات و داخلی سازی توسط صنایع است.

وی افزود: البته این تعداد خودرو برای حمل و نقل عمومی باید به صورت تدریجی اضافه شود تا بازخورد در بخش‌های مختلف را به دست آوریم. همچنین برای اینکه اشکالی برای راننده و مالکین به وجود نیاید پیشنهاد ما این بوده که در جهت برقی کردن تاکسی، در ابتدا شرکت‌های تاکسیرانی خودرو برقی خریداری کنند و سپس این موضوع به آحاد تاکسیرانان برسد، البته این پیشنهادات با وزیر صمت و همچنین شهردار تهران در میان گذاشته است و تقریباً این پیشنهادات پذیرفته شده است تا این خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت ناوگانی خریداری شود.

مشاور فناوری وزارت کشور بیان کرد: در حوزه زیرساخت‌های کشور در خصوص برقی کردن خودروها، ظاهراً در زمینه تأمین برق مشکلات کم است اما وزارت نیرو معتقد است که در حوزه توزیع با مشکلاتی مواجه هستیم لذا این کارها باید به مرور انجام شود زیرا اگر بخواهیم اقدامات جهشی انجام دهیم ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.