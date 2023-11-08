به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، انوارالحق کاکر نخست‌ وزیر دولت موقت پاکستان با بیان اینکه اسلام‌ آباد در مورد استفاده تسلیحات آمریکایی در حملات تروریستی در پاکستان تاکید دارد، گفت: تسلیحات آمریکایی نه تنها در این کشور، بلکه در منطقه و خاورمیانه (غرب آسیا) نیز در بازار سیاه فروخته می‌ شود.

کاکر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «جیو نیوز» تاکید کرد که موضع اسلام‌ آباد مبنی بر استفاده از سلاح‌ های آمریکایی در اقدامات تروریستی در پاکستان مبتنی بر واقعیت‌ های میدانی است و یک تئوری توطئه نیست.

نخست‌ وزیر پاکستان با اشاره به انحلال ارتش ۱۵۰ هزار نفری افغانستان ظرف ۲ روز در جریان خروج آمریکا از افغانستان، تاکید کرد که در مورد محل ناپدید شدن سلاح این نظامیان، علامت سوال وجود دارد.

کاکر همچنین درباره اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان با اشاره به اینکه کشورش هم حق اخلاقی و هم حقوقی برای اخراج مهاجران غیرقانونی دارد، گفت: مهاجران غیرقانونی نقش عمده‌ ای در گسترش ناامنی در پاکستان دارند. تغییر سیاست در مورد مهاجران غیرقانونی امکان پذیر نیست.