به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت فلسطین شهرک‌های صهیونیست نشین را هدف موج جدید حملات موشکی و راکتی از نوار غزه قرار داد.

گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که پادگان نظامی «رعیم» متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک اشغالی اشدود را در پاسخ به جنایات اشغالگران علیه ساکنان غزه هدف حملات سنگین موشکی قرار داده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از به صدا درآمدن آژیر خطر در چهار شهرک اشدود، جان یبنه، بیت عزیرا و نیتسان در پی حملات موشکی و راکتی مقاومت از نوار غزه خبر دادند.