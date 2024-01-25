دو نظامی مجروح اسراییلی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رسانههای عبری زبان اعلام کردند دو نفر از نظامیان مجروح اسراییلی در نبردهای غزه که در بیمارستان بستری بودند، بر اثر شدت جراحات وارده کشته شدند.
یکی از این دو نظامی در کمین اخیر گردانهای قسام در اردوگاه المغازی که طی آن ۲۱ نظامی صهیونیست کشته شدند، مجروح شده بود.
ساعاتی پیش از این نیز، ابوعبیده سخنگوی گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) آمار جدیدی را از ضربههای وارده از سوی مبارزان قسام به نظامیان صهیونیست ارائه کرد.
ابوعبیده گفت: مبارزان ما در هفته گذشته ۶۸ جنگافزار را به صورت کلی یا جزئی منهدم کردند و ۵۳ نظامی صهیونیست را از نزدیکترین فاصله ممکن به هلاکت رساندند. علاوه بر این تکتیراندازان ما ۹ نظامی صهیونیست را هدف قرار دادند.
سخنگوی گردانهای قسام تاکید کرد: مبارزان ما در هفته گذشته طی ۵۷ مأموریت نظامی مختلف دهها نظامی صهیونیست را به هلاکت رسانده یا زخمی کردند.
ابوعبیده تصریح کرد: مبارزان ما در هفته گذشته نظامیان صهیونیست را با گلوله و بمبهای ضد سنگر و ضد نفر و تفنگ تیربار هدف قرار دادند. آنان موفق شدند ۴ خانه، ورودی ۲ تونل و یک میدان مین را به روی نظامیان دشمن منفجر کنند.
وی ادامه داد: همچنین در هفته گذشته ۲ پهپاد شناسایی «اسکای لارک» از سوی مبارزان قسام سرنگون شد و ۸ پهپاد نیز به کنترل مبارزان ما درآمد.
ابوعبیده گفت: مبارزان ما در هفته گذشته تجهیزات نظامی دشمن را با خمپاره و موشک کوتاهبرد در تمامی محورهای نبرد هدف قرار دادند و مناطق داخلی رژیم صهیونیستی را نیز با موشکهای با برد مختلف هدف گرفتند.
همچنین گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) از حملههای جدید خود علیه نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر دادند.
گردانهای قدس اعلام کردند که نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در محورهای پیشروی غرب و جنوب غرب شهر خانیونس با خمپاره سنگین هدف قرار داده اند.
علاوه بر این یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی از سوی گردانهای قدس با بمب ثاقب در اطراف شهرک اتریشی واقع در غرب خانیونس هدف گرفته شد.
مبارزان گردانهای قدس موفق شدند مرکز تجمع نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه السودانیه واقع در شمال غرب شهر غزه با خمپاره سنگین، موشکهای بدر ۱ و موشکهای ۱۰۷ هدف قرار بدهند.
همچنین لشکر پیاده ارتش رژیم صهیونیستی در شمالغرب بیت حانون از سوی مبارزان گردانهای قدس با موشک هدایت شونده ۱۰۷ هدف گرفته شد.
از سوی دیگر گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که ۲ تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب شهر خانیونس واقع در جنوب نوار غزه با گلوله یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.
همچنین گردان جنین وابسته به گردانهای قدس اعلام کرد که در چارچوب عملیات طوفانالاقصی صبح امروز یک بسته انفجاری قوی را روی یکی از جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه دوار العوده جنین واقع در کرانه باختری منفجر کرده و ضمن از کارانداختن این جنگافزار به نظامیانی که درون آن حضور داشتند آسیب قطعی وارد کرده است.
*اسماعیل شکیبا نیا
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