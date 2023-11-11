۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹

هفته دهم لیگ بیست‌وسوم؛

ترکیب احتمالی استقلال مقابل تراکتور/ بازگشت مدافع محروم به زمین

تیم فوتبال استقلال تهران امروز در ورزشگاه آزادی از هفته دهم رقابت های لیگ برتر میزبان تراکتور تبریز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران امروز شنبه ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتور تبریز خواهد بود.

در این دیدار جواد نکونام با توجه به بازگشت مرادمند قطعاً از او در ترکیب اصلی باز هم استفاده خواهد کرد و به دلیل اینکه در این دیدار پیروز باشد به احتمال زیاد از ترکیب ۳-۵-۲ خود استفاده کند.

بر همین اساس احتمال می‌رود استقلال با ترکیب زیر مقابل مقابل تراکتور قرار بگیرد:

سیدحسین حسینی، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، محمدحسین مرادمند، جعفر سلمانی، مهدی مهدی پور، آرش رضاوند، سعید مهری، کوین یامگا، مهرداد محمدی و آرمان رمضانی.

