ترکیب احتمالی استقلال مقابل تراکتور/ بازگشت مدافع محروم به زمین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران امروز شنبه ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتور تبریز خواهد بود.

در این دیدار جواد نکونام با توجه به بازگشت مرادمند قطعاً از او در ترکیب اصلی باز هم استفاده خواهد کرد و به دلیل اینکه در این دیدار پیروز باشد به احتمال زیاد از ترکیب ۳-۵-۲ خود استفاده کند.

بر همین اساس احتمال می‌رود استقلال با ترکیب زیر مقابل مقابل تراکتور قرار بگیرد:

سیدحسین حسینی، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، محمدحسین مرادمند، جعفر سلمانی، مهدی مهدی پور، آرش رضاوند، سعید مهری، کوین یامگا، مهرداد محمدی و آرمان رمضانی.