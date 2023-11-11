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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۱

مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛

مدافع تاجیکستانی پرسپولیس به تیم ملی کشورش دعوت شد

مدافع تاجیکستانی پرسپولیس به تیم ملی کشورش دعوت شد

«وحدت هنانوف» مدافع تاجیکستانی تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار تیم ملی کشورش مقابل اردن دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ باید روز پنجشنبه ۲۵ آبان در شهر دوشنبه به مصاف اردن برود. در همین رابطه لیست تیم ملی این کشور برای دیدار با اردن اعلام شد که اسم وحدت هنانوف مدافع تیم پرسپولیس در آن به چشم می‌خورد.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازیکنان لژیونر این کشور پس از انجام دیدارهای باشگاهی خود به تمرین تیم ملی این کشور برای دیدار مقابل اردن اضافه خواهند شد. بنابراین هنانوف پس از دیدار فردا یکشنبه ۲۱ آبان پرسپولیس مقابل سپاهان راهی تاجیکستان خواهد شد تا به اردوی تیم ملی کشورش ملحق شود.

تاجیکستان در مرحله مقدماتی جام جهانی با تیم‌های عربستان، اردن و پاکستان همگروه است و دیدار با اردن نخستین بازی تاجیک‌ها در این مسابقات است.

کد مطلب 5935390
بهنام روان پاک

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