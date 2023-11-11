به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل شرکت ایکس، میگوید که به ازای کشته شدن (شهادت) هر کودک در غزه، چندین عضو به حماس اضافه میشود و راهبرد اسرائیل در بلندمدت سودمند نخواهد بود.
ماسک دراینباره گفت: اگر شما فرزند یک نفر را در غزه بکشید، دست کم چند نفر به اعضای حماس اضافه میکنید که برای کشتن اسرائیلیها حاضرند بمیرند.»
به گفته مدیرعامل شرکت اسپیسایکس، واکنش اسرائیل و قساوتهای آنها، «مسلمانان سراسر جهان را برای حمایت از غزه و فلسطین گرد هم آورد.»
وی افزود: اینجا یکی از مسائل جنجالی مطرح میشود اما اگر هدف نهایی رسیدن به نوعی صلح بلندمدت است، باید از این زاویه به مساله (فلسطین) نگاه شود. واکنش اسرائیل عاقلانه نیست.»
آنچه در فضای مجازی دست به دست میشود، کوچاندن اجباری فلسطینیان از شمال غزه است و برخی از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی خواستهاند تا غزه با خاک یکسان شود! برخی دیگر از این اشخاص، به خبرنگاران و عکاسانی که عملیات هفتم اکتبر را ثبت و ضبط کردهاند، اتهام همکاری با حماس زده و خواستار «کشته شدن» آنها شدهاند!
پس از عملیات بزرگ حماس موسوم به «طوفان الاقصی» علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، اشغالگران حملات گستردهای را علیه غزه انجام دادهاند. در پی این تجاوزها، تاکنون شمار شهدای غزه به بیش از ۱۱ هزار نفر نفر از جمله بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ کودک و شمار زخمیها نیز به ۲۷ هزار تن رسیده است.
