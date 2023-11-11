به گزارش خبرنگار مهر، مجید آرامی عصر شنبه در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان بوشهر اظهار داشت: در قانون انتخابات مصوب مرداد ماه سال جاری نوآوری‌ها از قبیل مهلت ۵۰ روزه به اعتراضات کاندیداها گنجانده شده است.

وی افزود: بر مبنای مصوبات متناظر با قوانین انتخابات، مجموعه دادگستری استان از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مخصوصاً فرمانداران انتظار دارد که در راستای ایجاد یک انتخابات سالم و مقتدرانه، بیشترین همکاری کنند.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی دادگستری استان بوشهر افزود: در قانون جدید انتخابات طی ۱۰ ماده ۹۶ عنوان کیفری استخراج و در پی آن ۶۶ راهکار پیشگیرانه تعیین شده است.

وی اضافه کرد: از ستاد اجرایی انتخابات انتظار می‌رود که هرگونه تخلف رخ داده را به هیئت نظارت بر انتخابات اعلام کند تا مجموعه دادگستری به بررسی این تخلفات بپردازد.