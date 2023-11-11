لزوم ساماندهی گمرک بازرگان/مشکلات رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کرمی عصر شنبه در هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، اظهار کرد: ساماندهی گمرک بازرگان به عنوان بزرگ‌تری گمرک زمینی کشور باید هر چه سریع‌تر صورت پذیرد و مطالبه گری صحیح بخش خصوصی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

وی با بیان اینکه با تعامل ایجاد شده در بین دو بخش دولتی و خصوصی شاهد تأثیرگذاری مستقیم بخش خصوصی آذربایجان غربی در تحولات اقتصادی هستیم، افزود: باید مشکلات گمرکات استان برای تسهیل در روند فعالیت فعالان اقتصادی مرتفع شده تا شاهد ایجاد ارزش افزوده در داخل خود استان باشیم.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری آذربایجان غربی اضافه کرد: یکی از تسهیلات در نظر گرفته برای واحدهای تولیدی-صنعتی ایجاد انبارهای اختصاصی توسط خود واحدها است.

وی افزود: استان آذربایجان غربی بعنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی بوده ولی کمترین میزان صادرات محصولات کشاورزی از گمرکات استان صورت پذیرفته و لازم است این موضوع عارضه یابی گردد.

برنامه ریزی جهت ایجاد کریدور تجاری از آذربایجان غربی تا مدیترانه

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در حوضه‌های صنعت، کشاورزی و سرمایه گذاری افزود: لازم است دولت در خصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی به فعالان اقتصادی راهکاری نوین جهت شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی جهت جذب سرمایه گذار و توسعه هدف صادراتی انجام دهد.

قاسم کریمی با اشاره به آمار و عملکرد اتاق ارومیه در مدت یک سال گذشته افزود: تا کنون در بخش صدور کارت بازرگانی شاهد رشد ۴۰ درصدی و در بخش آموزش رشد ۲۰ درصدی دوره‌های آموزشی را و افزایش ۶۰ درصدی اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری در هر دو بخش را شاهد هستیم.

وی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال شاهد استقرار سازمان‌ها و دستگاه‌های مجوز دهنده در پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی خواهیم بود.