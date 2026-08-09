به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، روز یکشنبه در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از عزت و آزادی امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدایی است که در جریان جنگ اخیر جان خود را فدا کردند. امروز نام ایران در تاریخ جهان به عنوان کشوری مستقل و ایستاده در برابر زور و زیاده‌خواهی می‌درخشد.

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر افزود: همه مردم در این اتفاق سهیم بودند و با وجود برخورداری ابرقدرت‌های جهان از امکانات و ظرفیت‌های گسترده، مردم ایران در برابر آنها ایستادگی کردند. این دستاورد به سادگی حاصل نشده و نتیجه همراهی، همدلی و مشارکت اقشار مختلف جامعه است.

سخنگوی فراجا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی ادامه داد: در کشور دیدگاه‌ها و سلایق مختلفی وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد این است که همه ما دل در گرو ایران داریم و نسبت به سرنوشت کشور حساس هستیم. باید تلاش کنیم این وحدت و همبستگی حفظ شود و همه در کنار یکدیگر برای پیشرفت و موفقیت کشور گام برداریم.

منتظرالمهدی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی در جریان جنگ اخیر گفت: کارکنان فراجا در این ایام شب و روز نداشتند. همان‌طور که مشاهده شد، حوزه‌های مختلف انتظامی و حتی کلانتری‌ها مورد هجمه قرار گرفتند، اما خدمات انتظامی متوقف نشد و کارکنان پلیس با وجود شرایط دشوار، به انجام وظایف خود ادامه دادند.

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه و اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف، از جمله جنگ شهری و جنگ مرزی، با جدیت دنبال شد و با وجود شرایط سخت، میزان تلفات در کمترین سطح ممکن قرار گرفت. همچنین اقدامات اطلاعاتی و پیش‌بینی‌های انجام‌شده در مواردی موجب شد تهدیدها پیش از وقوع شناسایی و اقدامات لازم برای مقابله با آنها انجام شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با بیان اینکه ارائه خدمات انتظامی در دوران جنگ نیز استمرار داشت، اظهار کرد: در حوزه‌هایی همچون راهور، گذرنامه، مقابله با سرقت و پلیس آگاهی، خدمت‌رسانی به مردم ادامه یافت. حتی در مواردی، رؤسای کلانتری‌ها به دلیل آسیب‌دیدگی یا شرایط نامناسب محل خدمت، در پارک، پیاده‌رو یا داخل خودرو امور مردم را پیگیری می‌کردند، اما هدف همه کارکنان این بود که روند خدمت‌رسانی به مردم حتی برای لحظه‌ای متوقف نشود.

وی همچنین از تلاش‌های اصحاب رسانه و روابط عمومی‌ها در جریان جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع و مناسب در این دوره انجام شد و برای نخستین بار در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی، در بسیاری از موارد از جریان‌های رسانه‌ای رقیب پیشی گرفتیم؛ به‌گونه‌ای که حتی دشمن نیز نسبت به تولیدات رسانه‌ای انجام‌شده واکنش نشان داد.

منتظرالمهدی با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان فراجا و رسانه‌ها اظهار کرد: برگزاری نشست‌های بیشتر با اصحاب رسانه می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط و همکاری مؤثرتر باشد، اما باید توجه داشت که شرایط و ابزارهای ارتباطی در جهان تغییر کرده و ضرورت ندارد همه ارتباطات صرفاً به شکل حضوری انجام شود.

وی ادامه داد: می‌توان با ایجاد بسترهای مناسب در فضای مجازی، ارتباط مستمر میان فراجا و رسانه‌ها را تقویت کرد. ایجاد آرامش، تداوم ارتباط و دسترسی سریع به اطلاعات و اخبار، از جمله اهدافی است که می‌توان از طریق ایجاد کانال‌ها و شبکه‌های ارتباطی دنبال کرد.

سخنگوی فراجا افزود: اصحاب رسانه می‌توانند پیشنهادها و راهکارهای خود را درباره نحوه دریافت، تبادل و انتشار اخبار مورد نیاز اعلام کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن هماهنگی و اطلاع‌رسانی لازم انجام شود.

منتظرالمهدی همچنین از آمادگی فراجا برای برگزاری نشست‌های تخصصی با رسانه‌ها خبر داد و گفت: در صورت نیاز، می‌توان برای پلیس‌های تخصصی برنامه‌های جداگانه‌ای در نظر گرفت تا اصحاب رسانه در فضایی مناسب با حوزه‌های تخصصی مختلف آشنا شوند و نشست‌های تخصصی بیشتری برگزار شود.