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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

پیام تبریک مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بمناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بمناسبت روز خبرنگار

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام سیدحسن اصل نژادی بمناسبت روز خبرنگار آمده است:

در روزگاری که خروش بی‌امانِ امواج اطلاعات، مرز میان حقیقت و تحریف را در هم می‌آمیزد، این خبرنگار است که امانت‌دار لحظه‌ها و پاسدار حقیقتِ زمانه می‌شود؛ و قلمِ متعهد و نگاهِ ژرف‌اندیش او، چون مشعلی فروزان، راه افکار عمومی را روشن ساخته و حقیقت را از میان تلاطمِ شبهه‌ها و غبارِ تردیدها بیرون کشیده و در منظر آگاهی جامعه می‌نشاند.

در عصر هیاهو، در هنگامه سیطره اخبار جعلی و غوغای شایعات، خبرنگار متعهد آیینه‌ای است صیقل‌خورده که زنگارِ تحریف را از چهره واقعیت می‌زداید و رسالت خویش را نه صرفاً حرفه‌ای روزمره، بلکه عهدی سترگ در مسیر روشنگری و بیدارسازی می‌داند.

بدین‌وسیله، فرا رسیدن «روز خبرنگار» را به شما، قلم‌به‌دستِ صدیق، دیده‌بانِ آگاه و راویِ بیدار حقیقت، که با مجاهدتی خاموش در خط مقدم جنگ روایت‌ها ایستاده‌اید، گرامی داشته و از تلاش‌های ارزشمند و همراهی مؤثر شما در ترویج فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی و تبیین آموزه‌های دینی و اجتماعی، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می‌نماییم.

باشد که قلمتان همواره روشنگر، نگاهتان بصیر و گام‌هایتان استوار در مسیر حق باقی بماند.

روزتان مبارک

قلم‌تان پاینده

کد مطلب 6912234

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