پیام تبریک مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بمناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام سیدحسن اصل نژادی بمناسبت روز خبرنگار آمده است:
در روزگاری که خروش بیامانِ امواج اطلاعات، مرز میان حقیقت و تحریف را در هم میآمیزد، این خبرنگار است که امانتدار لحظهها و پاسدار حقیقتِ زمانه میشود؛ و قلمِ متعهد و نگاهِ ژرفاندیش او، چون مشعلی فروزان، راه افکار عمومی را روشن ساخته و حقیقت را از میان تلاطمِ شبههها و غبارِ تردیدها بیرون کشیده و در منظر آگاهی جامعه مینشاند.
در عصر هیاهو، در هنگامه سیطره اخبار جعلی و غوغای شایعات، خبرنگار متعهد آیینهای است صیقلخورده که زنگارِ تحریف را از چهره واقعیت میزداید و رسالت خویش را نه صرفاً حرفهای روزمره، بلکه عهدی سترگ در مسیر روشنگری و بیدارسازی میداند.
بدینوسیله، فرا رسیدن «روز خبرنگار» را به شما، قلمبهدستِ صدیق، دیدهبانِ آگاه و راویِ بیدار حقیقت، که با مجاهدتی خاموش در خط مقدم جنگ روایتها ایستادهاید، گرامی داشته و از تلاشهای ارزشمند و همراهی مؤثر شما در ترویج فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی و تبیین آموزههای دینی و اجتماعی، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری مینماییم.
باشد که قلمتان همواره روشنگر، نگاهتان بصیر و گامهایتان استوار در مسیر حق باقی بماند.
روزتان مبارک
قلمتان پاینده
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