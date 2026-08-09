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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

باند سارقان سیم برق با ۵۰ فقره سرقت در اصفهان منهدم شد

باند سارقان سیم برق با ۵۰ فقره سرقت در اصفهان منهدم شد

اصفهان_رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از انهدام باند ۴ نفره سارقان سیم برق در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی استان خبرداد و گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ سن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد؛ در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر اصفهان، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت ها به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی و رصد دقیق اطلاعاتی موفق شدند ۴ سارق را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آن ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر اصفهان اقرار که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6912242

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