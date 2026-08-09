به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: شریانهای حیاتی اقتصاد جهان و معادلات ژئوپلیتیک منطقه غرب آسیا، این روزها شاهد ترسیم یک «خط قرمز نوین» از سوی جمهوری اسلامی ایران است. پیام صریح و قاطع محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی به مناسبت روز خبرنگار، تنها یک موضعگیری سیاسی ساده نبود؛ بلکه اعلام رسمی تغییر قواعد بازی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. پیام روشن است: تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
تحلیلگران غربی سالها بر این تصور واهی بودند که تحریم، فشار حداکثری و تهدید نظامی میتواند ایران را در موقعیت انفعال قرار دهد. اما پافشاری هوشمندانه بر مسدود ماندن تنگه هرمز نشان داد که دکترین دفاعی ایران از فاز «بازدارندگی منفعل» به «بازدارندگی فعال» ارتقا یافته است. امروز، امنیت انرژی جهان به امنیت کامل ایران و متحدانش گره خورده است.
شروط ۶ گانه؛ صدای واقعی ملت در میدان؛ آنچه دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان چارچوب «تصحیح رفتار آمریکا» مطرح کرد، فهرستی از مطالبات حاکمیتی و منطقی است که ریشه در ایستادگی ۱۶۰ روزه و بیامان مردم ایران در میدان دارد. این شروط، سنگپایههای هرگونه ثبات در منطقه هستند:
- توقف کامل تهدید و اهانت: پایان دادن به زبان زور و احترام کامل به باورها و مقدسات ملت ایران.
- پایان دادن به جنگ علیه جبهه مقاومت: خروج کامل از معادلات جنگطلبانه علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق.
- رفع محاصره و خروج نظامیان: برداشتن محاصره دریایی و عقبنشینی کامل نیروهای هوایی و دریایی آمریکا از پیرامون ایران.
- پرداخت خسارتهای جنگ: جبران بی کم و کاست تمام خسارات ناشی از دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی.
- لغو تمام تحریمهای ظالمانه: برچیده شدن یکجای تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه علیه ملت ایران.
- آزادسازی داراییهای بلوکه شده: بازگرداندن بدون قید و شرط اموال و ثروت مسروقه ملت ایران.
- این شروط، نه یک مانور تبلیغاتی، بلکه نقشه راهی قانونی و عزتمندانه برای پایان دادن به دههها دزدی و تجاوزگری کاخ سفید است.
نه در جنگ عقب مینشینیم؛ نه در مذاکره
تاکید دبیر شورای عالی امنیت ملی بر این موضوع که «شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره»، جوهره واقعی راهبرد جمهوری اسلامی را نمایش میدهد. واشنگتن باید بداند که دوران «مذاکره تحت فشار» یا «تحمیل صلح مسلح» به پایان رسیده است. اگر آمریکا خواهان امنیت در آبراههای بینالمللی و بازگشت ثبات به بازار انرژی است، چارهای جز پذیرش واقعیتهای جدید منطقه و تمکین در برابر خواست ملت ایران ندارد.
امروز رسانهها و خبرنگاران شجاع ایران به عنوان سربازان خط مقدم آگاهیبخشی، وظیفه دارند این روایت اقتدار را به گوش جهانیان برسانند. کلید تنگه هرمز دیگر با لبخندهای دیپلماتیک یا تهدیدهای پوچ ناوهای آمریکایی نخواهد چرخید؛ این کلید، تنها با «تصحیح واقعی رفتار واشنگتن» و احترام به حق حاکمیت ملت ایران خواهد چرخید. توپ اکنون در زمین کاخ سفید است: یا پذیرش مطالبات مشروع ملت ایران، یا ادامه بستن شریانهای استکبار در خلیج فارس.
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