به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: آنطور که سی‌ان‌ان گزارش داده ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، به طور خصوصی برای مقامات ارشد دولت ترامپ روشن کرده است که ایالات متحده آمریکا باید راه فراری از جنگ با ایران پیدا کند، زیرا معتقد است که گزینه‌های نظامی موجود برای تشدید درگیری می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. در حالی که کین در ژستی تملق‌گونه و عاری از واقعیت، به ترامپ اطمینان داده است که ارتش ایالات متحده در صورت دستور می‌تواند ایران را کاملا نابود کند، اما همچنین بر محدودیت‌های نیروی نظامی، نگرانی‌ها در مورد کاهش ذخایر مهمات و خطرات یک درگیری طولانی مدت تاکید کرده است.

در نتیجه، مقامات آمریکایی به طور فزاینده‌ای در مورد یافتن راه فراری که به دولت اجازه می‌دهد در عین ادعای پیشرفت، تنش‌زدایی کند، بحث کرده‌اند. کین تنها مقام ارشدی نیست که معتقد است جنگ به نقطه عطف رسیده است. به گفته دو منبع، او درباره گزینه‌های نظامی برای تشدید درگیری ابراز نگرانی کرده و موضوع یافتن راهی برای خروج از جنگ را با دیگر اعضای کلیدی کابینه، از جمله جان رتکلیف رئیس سازمان سیا، مارکو روبیو وزیر خارجه و جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور، مطرح کرده است.

این ژنرال ارشد آمریکا اخیرا با برخی از این مشاوران هم‌نظر و کلیدی ترامپ، جلسات و رایزنی‌های جداگانه‌ای داشته تا هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولت را تسهیل کند و اطمینان حاصل شود که آنها پیش از دیدار با رئیس‌جمهور درک مشترکی از وضعیت دارند. به گفته منابع، هدف این بوده که محدودیت‌ها و خطرات گزینه‌های نظامی موجود، از جمله گزینه‌هایی که مستلزم اعزام نیروهای زمینی آمریکا هستند، برای آنها روشن شود.

استراتژی فرار

آنچه واضح است آن است که دکترین پیروزی در قاموس پنتاگون به استراتژی فرار بدل شده است؛ آنگاه که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به جای ترسیم نقشه فتح، از یافتن راه خروج سخن بگوید، یعنی محاسبه‌گران کاخ سفید، هزینه تقابل با ایران را سنگین‌تر از ارزش خود جنگ یافته‌اند. دکترین نظامی آمریکا از جنگ برق‌آسا به مدیریت فرار تنزل یافته است و این تحول نه حاصل تبلیغات رسانه‌ای، که برآمده از ممیزی انبارهای مهمات و جلسات محرمانه‌ای است که کاخ سفید برای پنهان کردن خالی بودن زرادخانه‌هایش برگزار می‌کند. قفسه‌های خالی مهمات، محرمانه‌ترین سند این روزهای واشنگتن است؛ عصبانیت ترامپ از افشای این واقعیت، نه خشم یک رئیس‌جمهور که لرزش امپراتوری‌ای است که می‌بیند مؤلفه ابرقدرتی‌اش یعنی ماشین جنگی‌اش اینک در برابر دوربین واقعیت، نقاب از چهره برداشته است.

سخنان ژنرال کین پیش از آنکه اظهار نظر تخصصی یک فرد نظامی باشد، اعتراف یک فرمانده به شکست و هزیمت است؛ وقتی ریاست ستاد مشترک به اصطلاح قوی‌ترین نیروی نظامی تاریخ رسما از ضرورت گریز از جنگ سخن بگوید، یعنی آنکه معادله بازدارندگی علیه جمهوری اسلامی ایران در اتاق‌های فرماندهی پنتاگون رسما باطل شده است. آن به اصطلاح ابرنیرویی که روزگاری از فرات در عراق تا مکونگ در ویتنام، اراده خود را تحمیل می‌کرد، امروز در برابر تنگه هرمز چون شطرنج‌بازی است که مهره‌هایش در میانه بازی ته کشیده است؛ ارتش به اصطلاح شکست‌ناپذیر آمریکا اکنون تنها یک قدرت دارد: قدرت محاسبه راه‌های عقب‌نشینی از جنگ با ایران.

زرادخانه‌ها خالی است

اما ماجرای استیصال ارتش آمریکا در برابر ایران فقط به موضوع سخنان محرمانه و افشاشده ژنرال کین خلاصه نمی‌شود؛ چندی پیش نیز بحث مشاجره ترامپ با وزیر جنگ کابینه‌اش یعنی پیت هگست، حسابی جنجال ‌برانگیز شد. ماجرا از این قرار بود که ترامپ پس از استماع گزارش فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یعنی سنتکام مبنی بر کاهش ذخیره مهمات پدافندی در جنگ با ایران و افشای این قضیه در رسانه‌ها، به شدت عصبی شد و حسابی سر هگست به سبب حماقت و ناکارآمدی و عدم برنامه‌ریزی، داد و فریاد کرد.

سی‌ان‌ان در همین رابطه گزارش داد: پنتاگون ماهانه تنها حدود ۱۵ تاماهاوک و ۲۰ موشک پاتریوت جدید دریافت می‌کند که این میزان به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جنگ فرسایشی کنونی با ایران نیست. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا گزارش سی‌ان‌ان درباره مصرف بخش عمده‌ای از ذخایر موشک‌های رهگیر تاد این کشور در جنگ با ایران را رد کرد و نوشت: این تیتر حقیقت ندارد. سی‌ان‌ان، شرم بر تو باد.

اما پس از افشاگری سی‌ان‌ان، روزنامه واشنگتن‌پست نیز به نقل از دو منبع مطلع نوشت: ترامپ که از روند جنگ با ایران مستاصل شده، در نشست اخیر کابینه خود در کمپ‌دیوید با عصبانیت از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا پرسید که چرا درباره کمبود شدید موشک که اکنون گزینه‌های نظامی واشنگتن علیه ایران را محدود کرده، اطلاعات درستی ارائه نکرده بود. به نوشته واشنگتن‌پست، این مشاجره نشان‌دهنده افزایش نارضایتی ترامپ از وزیر جنگ خود است؛ فردی که یکی از مهم‌ترین حامیان اقدام نظامی علیه ایران بود و ترامپ را متقاعد کرده بود که جنگ با ایران منجر به یک پیروزی سریع و نسبتا آسان خواهد شد.

در همین راستا، شبکه خبری ‌ای‌بی‌سی نیز گزارش داد که مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا متوجه شده که ذخایر موشک‌ها و سامانه‌های رهگیر پاتریوت ایالات متحده در خلال جنگ علیه ایران به دو سوم کاهش یافته و موجودی موشک‌های تاد به نصف رسیده است. یک مقام آمریکایی با بیان اینکه ذخایر موشکی ایالات متحده بسیار کم است، به خبرنگار ای‌بی‌سی گفت: نگرانی ویژه بر کاهش موجودی موشک‌های تهاجمی دوربرد، از جمله اتکمز و PrSM متمرکز است؛ زیرا جنگ آمریکا علیه ایران عمدتا از فواصل ایمن یا از طریق حملات هوایی انجام شده است.

ترامپ آشفته شده است

اما پس از سلسله افشاگری‌ها درخصوص وضعیت فاجعه‌بار ارتش آمریکا در جنگ با ایران، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌ای درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جریان جنگ با ایران، دستور آغاز تحقیقات گسترده برای شناسایی عاملان افشای اطلاعات محرمانه پنتاگون را صادر کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده افزایش نگرانی کاخ سفید از پیامدهای سیاسی و نظامی این افشاگری‌هاست.

به نوشته این روزنامه، ترامپ پس از هفته‌ها انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر موشک‌ها و مهمات آمریکا، خواستار بررسی منشأ این افشاگری‌ها شده است. این در حالی است که دولت آمریکا همواره ادعا کرده ارتش این کشور برای مقابله همزمان با ایران و قدرت‌هایی مانند روسیه و چین، از توان تسلیحاتی کافی برخوردار است. بر اساس این گزارش، مشاوران ترامپ می‌گویند رئیس‌جمهور آمریکا به‌تدریج از روند جنگ با ایران ناامیدتر شده، زیرا گزینه‌های محدودی برای وادار کردن تهران به برچیدن برنامه هسته‌ای یا پایان دادن به جنگ در اختیار دارد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، ترامپ معتقد است انتشار اخبار مربوط به کاهش ذخایر مهمات، حکومت ایران را جسورتر کرده و موضع واشنگتن را در مذاکرات و فشار بر تهران تضعیف می‌کند. مقام‌های ارشد دولت ترامپ به وال استریت ژورنال گفتند که گزارش‌های رسانه‌ای طی هفته‌های گذشته ترامپ را به‌شدت آشفته کرده بود. یکی از مقامات آمریکایی گفت تیترهای منفی رسانه‌ها او را دیوانه کرده بود.