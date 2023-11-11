وضعیت اینترنت بین الملل نرمال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، با توجه به پیگیریهای انجام شده، عملیات اجرایی لازم جهت رفع مشکلات مسیرهای فیبرنوری ورودی از ارمنستان انجام شد و از ساعت ۳۵: ۲۰ تمامی لینکهای اینترنت بینالملل قطع شده، در وضعیت نرمال قرار گرفت.
به گزارش مهر، ساعاتی پیش این شرکت در اطلاعیهای اعلام کرده بود به دلیل قطعی فیبرنوری در خارج از کشور برخی از لینکهای بینالملل ورودی از خاک ارمنستان در ساعت ۱۴:۴۸ دچار قطعی شده است.
با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، بالانس پهنای باند روی سایر مسیرها انجام شده و پیگیریهای فنی لازم جهت رفع خرابی در حال انجام است و متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
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