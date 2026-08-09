به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ آیت احمدی عصر یکشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه با اشاره به گستردگی آثار تاریخی و فرهنگی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۴۳ هزار اثر و محوطه تاریخی در کشور به ثبت ملی رسیده و حدود ۲۶۰ موزه نیز تحت پوشش میراث‌فرهنگی قرار دارند.

وی افزود: بخشی از این موزه‌ها فعال و بخشی نیز به‌صورت نیمه‌فعال اداره می‌شوند و تاکنون ۳۰ اثر میراث‌فرهنگی کشور نیز در فهرست جهانی به ثبت رسیده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور ادامه داد: حدود ۲۸ مجموعه نیز در فهرست مجموعه‌هایی قرار دارند که به حفاظت ویژه نیاز دارند و صیانت از این آثار و محوطه‌ها مستلزم برخورداری از تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی کافی است.

احمدی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی است، گفت: نیروهای مشخصی در سراسر کشور در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی فعالیت دارند، اما تعداد نیروها متناسب با گستردگی مأموریت‌ها و حجم آثار تاریخی کشور نیست.

وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در زمینه تأمین سرباز برای دستگاه‌های مختلف در سال‌های اخیر و به‌ویژه در دوره جنگ، افزود: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی نیز از این شرایط تأثیر پذیرفت، اما مذاکرات و تفاهم‌هایی با ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع برای تأمین نیروی مورد نیاز انجام شده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور عنوان کرد: بر اساس تفاهم‌های صورت‌گرفته، امکان جذب و به‌کارگیری سربازان با سطوح مختلف تحصیلی از فوق‌دیپلم تا دکترا در حال پیگیری است که می‌تواند به تقویت نیروی انسانی این یگان کمک کند.

احمدی با اشاره به استقبال جوانان از انجام خدمت سربازی در مجموعه میراث‌فرهنگی گفت: علاقه‌مندی برای حضور در این حوزه وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت برای تقویت نیروی انسانی یگان حفاظت استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه اظهار کرد: این استان از مناطق مهم کشور از نظر تعداد و تنوع آثار تاریخی به شمار می‌رود و حدود ۲۳۰۰ اثر ثبت ملی و بیش از ۲۳۰۰ اثر غیرثبت ملی در آن شناسایی شده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور افزود: مجموع آثار شناسایی‌شده در استان کرمانشاه به بیش از چهار هزار اثر می‌رسد و این استان همچنین دارای ۹ موزه و مجموعه‌ها و بناهای تاریخی ارزشمندی از جمله کاروانسراهای تاریخی است.

احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این حجم از آثار تاریخی، نیروی انسانی یگان حفاظت در استان کرمانشاه بسیار محدود است و پاسخگوی گستردگی محوطه‌ها و نیازهای حفاظتی استان نیست.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت فیزیکی از تمام آثار تاریخی با نیروی انسانی موجود امکان‌پذیر نیست، گفت: باید در کنار تقویت نیروی انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین برای پایش و حفاظت از محوطه‌های تاریخی توسعه پیدا کند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور افزود: اقداماتی برای استفاده از پهپاد و سامانه‌های هوشمند پایش انجام شده است تا محوطه‌های وسیع تاریخی، به‌ویژه مناطقی که امکان استقرار نیروی انسانی در تمام نقاط آنها وجود ندارد، به‌صورت مستمر رصد شوند.

احمدی ادامه داد: با استفاده از این سامانه‌ها، در صورت مشاهده تخلف یا تعرض به آثار تاریخی، اطلاعات لازم در کوتاه‌ترین زمان به نیروهای مستقر در منطقه منتقل می‌شود تا مأموران بتوانند سریعاً در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به افزایش برخی موارد حفاری غیرمجاز در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: در شرایط خاصی که کشور با آن مواجه بود، مواردی از حفاری غیرمجاز و تعرض به محوطه‌های تاریخی افزایش یافت و استان کرمانشاه نیز از این وضعیت مستثنی نبود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور یکی دیگر از چالش‌های مهم این حوزه را ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم آثار تاریخی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، مسئولیت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم آثار بر عهده یگان حفاظت گذاشته می‌شود، در حالی که دستگاه‌های دیگری از جمله شهرداری‌ها نیز بر اساس ضوابط و مقررات، مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند.

احمدی افزود: زمانی که ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم آثار تاریخی انجام می‌شود، یگان حفاظت ناچار است وارد فرآیند قضایی شود، پرونده تشکیل دهد و موضوع را تا صدور حکم و اجرای آن پیگیری کند.

وی تصریح کرد: در نهایت نیز هزینه اجرای احکام تخریب از اعتبارات جاری مجموعه میراث‌فرهنگی پرداخت می‌شود که علاوه بر هزینه‌های مالی، هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه دارد.

احمدی ادامه داد: اگر دستگاه‌های مسئول از همان مرحله نخست و بر اساس ضوابط مصوب، همکاری لازم را برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز داشته باشند، بسیاری از این پرونده‌ها اساساً شکل نخواهد گرفت.

وی با اشاره به وجود ضوابط مشخص در طرح‌های تفصیلی و حریم آثار تاریخی گفت: حدود و چارچوب ساخت‌وساز در این طرح‌ها مشخص شده و در مواردی این ضوابط از سوی میراث‌فرهنگی به دستگاه‌های مربوط اعلام شده است، اما در مرحله اجرا و جلوگیری از تخلفات، همکاری دستگاه‌های مسئول همیشه کافی نیست.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور تأکید کرد: انتظار ما این است که با همکاری استانداری، شهرداری‌ها، دستگاه قضایی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، مسئولیت هر دستگاه به‌صورت دقیق مشخص شود تا بار اضافی بر دوش یگان حفاظت قرار نگیرد.

احمدی با اشاره به ظرفیت شورای تأمین استان‌ها اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور، امکان برگزاری جلسات شورای تأمین با موضوع حفاظت از میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت برای بررسی و حل مشکلات استفاده کرد.

وی افزود: استان کرمانشاه ظرفیت مناسبی برای همکاری میان دستگاه‌های مختلف دارد و در صورت همراهی استانداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های مسئول می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه حفاظت را برطرف کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری کرمانشاه گفت: این استان یکی از مناطق مهم کشور در حوزه میراث‌فرهنگی است که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند، در برخی زمینه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

احمدی افزود: با برنامه‌ریزی مناسب، تأمین امکانات و تقویت حفاظت می‌توان زمینه معرفی بهتر آثار تاریخی و استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان را فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به سابقه تشکیل و توسعه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گفت: طی سال‌های گذشته مجوزهایی برای جذب نیروی انسانی و طرح‌هایی برای تأمین نیروی مورد نیاز تدوین شد، اما این فرآیندها به دلایل مختلف به نتیجه نرسید و در سال‌های اخیر جذب نیرو متناسب با نیاز یگان انجام نشده است.

احمدی در پایان تأکید کرد: در شرایط موجود، یگان حفاظت در کنار استفاده از نیروهای فعلی، ناچار است حرکت به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید را با جدیت دنبال کند، چرا که حفاظت از هزاران اثر و محوطه تاریخی کشور تنها با اتکا به نیروی انسانی موجود امکان‌پذیر نیست.

وی حفاظت از میراث‌فرهنگی را یک وظیفه ملی دانست و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، تأمین نیروی انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین و تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های اجرایی است و امیدواریم با حمایت مسئولان ملی و استانی، روند حفاظت از آثار تاریخی کرمانشاه بیش از گذشته تقویت شود.