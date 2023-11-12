نادران در صحن مجلس تحصن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) و در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جایگاه خبرنگاران حضور یافت و از شیوه رسیدگی به طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس انتقاد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده برای پیگیری درخواست استعفای خود و در انتقاد به این شیوه اداره جلسه به تحصن می‌نشینم.

گفتی است، نادران سپس در مقابل جایگاه هیئت رئیسه مجلس حاضر شد و روی زمین نشست. البته تعدادی از نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا وی به صندلی خود بازگردد، اما نادران همچنان به تحصن ادامه داده است.

به گزارش مهر، الیاس نادران (یکشنبه ۱۱ دی سال ۱۴۰۱) در تذکری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته بود: «استعفایم را تقدیم هیئت رئیسه کرده‌ام که تقاضا دارم آن را قرائت کنید.»