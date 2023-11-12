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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۲

نادران در صحن مجلس تحصن کرد

نادران در صحن مجلس تحصن کرد

نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و برای پیگیری درخواست استعفای خود مقابل جایگاه هیئت رئیسه تحصن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) و در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جایگاه خبرنگاران حضور یافت و از شیوه رسیدگی به طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس انتقاد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده برای پیگیری درخواست استعفای خود و در انتقاد به این شیوه اداره جلسه به تحصن می‌نشینم.

گفتی است، نادران سپس در مقابل جایگاه هیئت رئیسه مجلس حاضر شد و روی زمین نشست. البته تعدادی از نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا وی به صندلی خود بازگردد، اما نادران همچنان به تحصن ادامه داده است.

به گزارش مهر، الیاس نادران (یکشنبه ۱۱ دی سال ۱۴۰۱) در تذکری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته بود: «استعفایم را تقدیم هیئت رئیسه کرده‌ام که تقاضا دارم آن را قرائت کنید.»

کد مطلب 5936527
زهرا علیدادی

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