برخورد تریلی حمل سوخت با ۲ خودروی سواری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت گفت: روز گذشته در مسیر جنوب به شمال بلوار کوهسار خیابان ادهمی یک دستگاه کشنده حمل سوخت با سواری پژو پارک شده برخورد و در برخورد دوم با سواری تیبا برخورد می‌کند.

وی افزود: پس از این دو برخورد اولیه در مرحله بعدی این کشنده بعد از انحراف وارد یک فروشگاه شده که به علت شدت جراحات راننده کشنده در دم فوت نموده و راننده تیبا به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: مأموران منطقه پنج پلیس راهور در محل حضور یافته و مشغول بررسی صحنه تصادف شدند و به همین منظور ورودی خیابان ادهمی غربی از فلکه دوم شهران و بلوار کوهسار به علت نشت بنزین محدودیت کامل اعمال شد.

وی از رانندگان خواست قبل از ترددهای خود در سطح شهر حتماً استراحت کافی و لازم را داشته باشند و از رانندگی با چشمان خواب آلود جدا پرهیز کرده و در تمام مدت رانندگی تمام حواس و دقت خود را به رانندگی اختصاص دهند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.