کابوس سپاهان پس از ۸ سال به پایان رسید/ پرسپولیس باخت و سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس امروز یکشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ و در هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر تیم اصفهانی به پایان رسید. رضا اسدی (70) برای سپاهان گل زد.

یحیی گل محمدی پرسپولیس را با علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، محمد حسین کنعانی زادگان، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی فر، میلاد سرلک، سروش رفیعی، سعید صادقی (۸۴- وحدت هنانوف)، مهدی ترابی (۷۵- امید عالیشاه)، شهاب زاهدی و محمد عمری به میدان فرستاد.

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار با سپاهان

اما ژوزه مورایس در ابتدای نیمه دوم، شهریار مغانلو را به جای احسان پهلوان وارد زمین کرد تا نحوه بازی این تیم نسبت به نیمه اول هجومی تر شود. پیام نیازمند، هادی محمدی، رضا اسدی، محمد کریمی، رامین رضائیان، فرشاد احمدزاده، میلاد زکی‌پور، محمد دانشگر، محمد قربانی، محمد جواد حسین‌نژاد و احسان پهلوان (۴۶- شهریار مغانلو) بازیکنان سپاهان در نیمه دوم بودند.

تیم فوتبال سپاهان در دیدار با پرسپولیس

شوت محکم زکی پور و واکنش زیبای بیرانوند

سپاهان نیمه دوم بازی را هجومی تر از نیمه اول آغاز کرد و در دقیقه ۴۸ محمدجواد حسین نژاد پس از اینکه چند بازیکن پرسپولیس را جا گذاشت توپ را به رامین رضائیان رساند که ضربه او را بازیکنان پرسپولیس دور کردند، پس از آن مجدداً موقعیت برای سپاهان شکل گرفت و میلاد زکی پور شوتی محکمی را به سمت دروازه پرسپولیس شلیک کرد که علیرضا بیرانوند به زیبایی توانست آن را مهار کند و توپ به کرنر رفت.

در دقیقه ۵۹ و روی غفلت قلب دفاعی پرسپولیس، توپ به شهریار مغانلو رسید که او در مصافی تک به تک به علیرضا بیرانوند نتوانست ضربه خوبی به توپ بزند و پس از برخورد توپ به بیرانوند توپ راهی کرنر شد. سپاهانی‌ها مجدداً روی دروازه پرسپولیس حمله ور شدند و روی سانتر زکی پور توپ به فرشاد احمدزاده رسید و ضربه قیچی این بازیکن با اختلاف کمی از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

پرسپولیس در نیمه دوم کاملاً فاز دفاعی گرفت و سپاهانی‌ها حملات متعددی را روی دروازه بیرانوند تدارک دیدند که در یکی از این صحنه‌ها و در دقیقه ۶۶ اشتباه عجیب خط دفاعی و دروازه‌بان پرسپولیس دروازه این تیم را تهدید کرد که توپ را کنعانی زادگان به بیرون فرستاد.

رضا اسدی با ضربه ای تماشایی دروازه بیرانوند را باز کرد

شوت فوق العاده زیبای اسدی و گل اول بازی برای سپاهان

در دقیقه ۷۰، محمدجواد حسین نژاد توپ را تا نزدیکی محوطه جریمه پرسپولیس آورد که توسط بازیکنان پرسپولیس سرنگون شد و روی یک ضربه کاشته رضا اسدی با شوت فوق العاده زیبا و غیرقابل مهار توانست به زیبایی دروازه پرسپولیس را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود میزبان شود.

در دقیقه ۷۷ پرسپولیسی‌ها برای اولین بار در نیمه دوم به سمت دروازه سپاهان حمله ور شدند که شوت از راه دور محمد عمری را پیام نیازمند دور کرد.

در دقیقه ۹۰ و روی ارسال امید عالیشاه ضربه سر گئورگی گولسیانی به شکل خطرناک از بالای دروازه سپاهان به بیرون رفت.

در وقت های اضافه که علیرضان بیرانوند هم برای زدن ضربات سر درون محوطه جریمه سپاهان بود، یک ارسال از جناح راست با ضربه دست شهاب زاهدی به بیرون رفت که داور به او کارت زرد دوم را نشان داد و از زمین اخراج شد.

سپاهان با این پیروزی پس از ۸ سال توانست پرسپولیس را در اصفهان شکست دهد. همچنین شاگردان مورایس با کسب این پیروزی ۱۵ امتیازی شدند و به رده پنجم جدول رسیدند و پرسپولیس هم با ۱۷ امتیاز و یک رده نزول در جایگاه سوم جدول قرار گرفت.