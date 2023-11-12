به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس امروز یکشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ و در هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر تیم اصفهانی به پایان رسید. رضا اسدی (۷۰) برای سپاهان گل زد.

یحیی گل محمدی پس از این بازی که نخستین شکست تیمش در فصل بیست و سوم لیگ برتر در آن رقم خورد گفت: چند موقعیت خوب داشتیم که می‌توانستیم استفاده کنیم. در صحنه‌ای هم که سپاهان به گل رسید اصلاً خطا نبود و هیچ اتفاقی نیفتاد.

گل محمدی ادامه داد: در بازیهای بزرگی تیمی که بهتر از موقعیت هایش استفاده کند برنده می شود. در شروع نیمه دوم سپاهان تیم بهتری بود و ما دقایقی از بازی را به آنها دادیم. البته در نیمه اول ما بهتر بودیم و می توانستیم به گل برسیم اما موفق به این کار نشدیم.

وی ادامه داد: داور خیلی راحت یک ایستگاهی به حریف داد و یک گل استثنایی هم زدند. اختلاف بازی شاید یک گل نباید می‌بود و یک کاشته سرنوشت بازی را رقم زد. اختلاف دو تیم فقط به خاطر یک کاشته بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد دلایل شکست تیمش برابر سپاهان و افتی که در هفته های اخیر داشته است گفت: ما چهار پنج بازیکن‌مان را از دست دادیم؛ پورعلی‌گنجی،‌ سلمانی، امیری آسیب دیدند و روز گذشته هم باهویی مصدوم شد. اینها بازیکنانی هستند که می‌توانستند به تیم‌مان در حمله کیفیت خوبی بدهند.

گل محمدی در پاسخ به انتقاداتی که از کیفیت بازی تیم او می شود گفت: موجودی تیم ما همین است. همانطور که گفتم چند بازیکن تاثیرگذار را از دست داده ایم. آنهایی که می‌خواهند علیه تیم حرف بزنند، در نقل‌اونتقالات ساکت بودند. بازیکنانم هر چه در توان داشتند در زمین گذاشتند و در این شرایط سخت دویدند و مبارزه کردند.