خط و نشان اسدی برای آقای گلی لیگ/ ۸ بازی ۷ گل!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس امروز یکشنبه ۲۱ آبان در هفته دهم لیگ برتر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.

رضا اسدی در نیمه دوم و در دقیقه ۷۰ بازی توانست روی یک ضربه ایستگاهی و با فاصله حدود ۳۰ متری به زیبایی دروازه علیرضا بیرانوند را باز کرد تا شاگردان مورایس پس از دو بازی ناکامی در لیگ برتر رنگ برد را ببیند و تا رده پنجم جدول صعود کنند.

سپاهان که به واسطه حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو دیدار عقب افتاده دارد، تاکنون در لیگ برتر ۸ بازی انجام داده است که رضا اسدی مهاجم این تیم ۷ گل به ثمر رسانده و در حالی که هنوز تا پایان نیم فصل زمان زیادی باقی مانده او آمار خوبی را از خود به ثبت رسانده است.

در فصل گذشته و در مجموع کل رقابت‌های لیگ برتر، شهریار مغانلو با ثبت ۱۳ گل توانست عنوان آقای گلی را از آن خود کند و حالا رضا اسدی گام بلندی را برای به دست آودن این عنوان در فصل بیست و سوم برداشته است.