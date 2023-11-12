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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

زاهدی دیدار بعدی پرسپولیس را از دست داد/ دست خالی یحیی در خط حمله

زاهدی دیدار بعدی پرسپولیس را از دست داد/ دست خالی یحیی در خط حمله

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با اخراج در بازی با سپاهان دیدار بعدی تیم خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر امروز یکشنبه ۲۱ آبان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر زرد پوشان اصفهانی همراه شد. در پایان این بازی و در آخرین موقعیت، شهاب زاهدی مهاجم پرسپولیس که برای گلزنی در محوطه جریمه سپاهان حضور داشت روی سانتر میلاد سورگی به هوا پرش کرد و با دست به توپ ضربه‌ای وارد کرد که داور کارت زرد دوم را به او نشان داد و زاهدی از زمین بازی اخراج شد.

رقابت‌های لیگ برتر به دلیل مسابقات مقدماتی جام جهانی تا آذرماه تعطیل است و پس از آن پرسپولیس در اولین بازی خود شهاب زاهدی را در اختیار نخواهد داشت.

با توجه به کمبود بازیکن در خط هجومی پرسپولیس باید دید یحیی گل محمدی در آن بازی از نبیل باهویی استفاده خواهد کرد یا بازیکن دیگری جانشین زاهدی در خط حمله پرسپولیس خواهد شد.

کد مطلب 5937192
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • اصفهانی IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دوره‌ای که سعی کنی با دست توپ را به درون دروازه بندازی و همه تعریف کنن دیگه گذشته. به نظر من، این کار زاهدی حیثیت کاری او را زیر سئوال برد. این قدیما بود که «مدعی کنونی عدالت» با دست توپ را داخل دروازۀ سپاهان اسپک کرد و داور سابق و کارشناس «بی‌طرف» فعلی گل را پذیرفت و توجیه هم می‌کرد.

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