نرخ دلار در مرکز مبادله ۴۱ هزار و ۴۲۳ تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۴۲۳ تومان و نرخ حواله دلار به ۳۷ هزار و ۶۵۸ تومان رسید که نسبت به روز گذشته، هر اسکناس دلار ۲۹ تومان و حواله آن ۲۷ تومان افزایش قیمت داشت.

هر اسکناس یورو نیز ۴۴ هزار و ۳۴۱ تومان قیمت‌گذاری شد که نسبت به دیروز با افزایش ۱۸۱ تومانی قیمت مواجه شد. همچنین نرخ حواله یورو با ۱۶۵ تومان افزایش به ۴۰ هزار و ۳۱۰ تومان رسید.

از سوی دیگر، امروز اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۲۷۹ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۵۴ تومان است.