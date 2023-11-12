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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۹

نرخ دلار در مرکز مبادله ۴۱ هزار و ۴۲۳ تومان شد

نرخ دلار در مرکز مبادله ۴۱ هزار و ۴۲۳ تومان شد

قیمت هر اسکناس دلار آمریکا امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲) در معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران نسبت به روز گذشته ۲۹ تومان و هر اسکناس یورو ۱۸۱ تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۴۲۳ تومان و نرخ حواله دلار به ۳۷ هزار و ۶۵۸ تومان رسید که نسبت به روز گذشته، هر اسکناس دلار ۲۹ تومان و حواله آن ۲۷ تومان افزایش قیمت داشت.

هر اسکناس یورو نیز ۴۴ هزار و ۳۴۱ تومان قیمت‌گذاری شد که نسبت به دیروز با افزایش ۱۸۱ تومانی قیمت مواجه شد. همچنین نرخ حواله یورو با ۱۶۵ تومان افزایش به ۴۰ هزار و ۳۱۰ تومان رسید.

از سوی دیگر، امروز اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۲۷۹ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۵۴ تومان است.

کد مطلب 5937202

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