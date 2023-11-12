‌به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان ایران روز یکشنبه ۲۱ آبان با هفت دیدار در شهرهای اردکان، مشهد، رامسر، اسلامشهر، گنبد، رفسنجان و سیرجان پیگیری می‌شود.

در دومین دیدار این هفته مس رفسنجان در سالن ۹ دی میزبان گیتی‌پسند اصفهان بود و سه بر یک مغلوب میهمان خود شد.

شاگردان سید سعید عقیلی در ست نخست ۲۵ بر ۱۴ مغلوب حریف شدند اما در ست‌های بعدی ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۳ مس را شکست داده و به چهارمین برد خود دست یافتند.

گیتی‌پسند با ۱۲ امتیاز فعلاً راهی جایگاه دوم جدول شد تا نتیجه بازی ایفاسرام و شهرداری ارومیه مشخص شود. مس رفسنجان هم با دو برد و ۵ امتیاز فعلاً در جایگاه هشتم باقی خواهد ماند تا مسابقات این هفته به پایان برسد.

فولاد سیرجان صدرنشین ماند

همچنین در دیگر دیدار امروز، تیم فولاد سیرجان موفق به شکست سه بر یک پاس گرگان شد تا با پنج برد متوالی در صدر جدول باقی بماند.

شاگردان عیسی سنگدوینی در تیم پاس در ست نخست این دیدار که در سالن شهید سلیمانی برگزار شد، ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های دوم تا چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱ مغلوب سیرجان شدند تا سومین شکست فصل خود را تجربه کنند.

در حال حاضر تیم فولاد سیرجان ایرانیان با پنج برد و ۱۵ امتیاز در صدر جدول این رقابت‌ها قرار دارد.

اردکانی‌ها به چهارمین برد رسیدند

همچنین در چهارمین دیدار هفته پنجم ایفاسرام اردکان در سالن سالن آیت‌الله خاتمی میزبان شهرداری ارومیه بود و سه بر دو به پیروزی رسید تا به چهارمین برد خود دست یابد.

شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در دو ست ابتدایی با امتیازات ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند اما در ست سوم و چهارم این ارومیه‌ای‌ها بودند که نتیجه را ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ به نفع خود به پایان رساندند. در ست پنجم ایفاسرام میزبان بازی را به دست گرفته و ۱۵ بر ۱۳ حریف را شکست داد تا دو امتیاز این دیدار را از آن خود کند.

با این پیروزی ایفاسرام چهار برد و ۱۲ امتیاز به دست آورد و شهرداری ارومیه با یک برد و سه امتیاز همچنان در مقام سیزدهم باقی ماند تا رده‌بندی نهایی هفته پنجم جایگاه دو تیم را مشخص کند.

کام بک تیم نیان الکترونیک مشهد

در دیگر بازی این دیدار در مشهد، دو تیم شهداب یزد و نیان الکترونیک به مصاف هم رفتند، دو ست نخست این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ به نفع شهداب به پایان رسید اما در ست سوم تا پنجم نیانی‌ها کام بک کرده و با امتیازات ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۱۵ بر ۸ به پیروزی رسیدند تا مسابقه سه بر دو به نفع مشهدی‌ها به پایان برسد.

نیان الکترونیک با کسب این پیروزی دو برد و ۶ امتیازی شد و شهداب یزد با سه برد و ۹ امتیاز باید در انتظار مشخص شدن رده بندی نهایی تیمش همزمان با پایان مسابقات این هفته باشد.

سایپا به نخستین برد خود رسید

تیم شهرداری گنبد کاووس با دو برد، ۶ امتیاز و رتبه ششم در هفته پنجم لیگ برتر مردان میزبان سایپا تهران بود و به رغم پیروزی در دو ست اول و دوم مسابقه با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹، در نهایت سه بر دو در بازی خانگی مغلوب حریف شد.

شاگردان امیر حسینی در تیم سایپا در ست‌های سوم تا پنجم این مسابقه با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۳ به پیروزی رسیدند تا نخستین برد خود را در این فصل از مسابقات دو امتیازی کسب کنند.

هورسان فاتح جدال جنجالی با چادرملو شد

آخرین دیدار این هفته جدال هورسان و چادرملو به میزبانی رامسر بود. چادرملو قبل از شروع این مسابقه با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه پنجم و هورسان با دو برد و پنج امتیاز در جایگاه نهم قرار داشتند و به همین دلیل این مسابقه برای جایگاه بهتر جدول اهمیت زیادی برای دو تیم داشت که هورسانی‌ها فاتح این رقابت شدند.

ست نخست این مسابقه بدون مشکل و با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ به سود چادرملو به پایان رسید اما در ست دوم و در امتیاز ۲۴ بر ۲۳ به سود چادرملو این مسابقه با توقف ۱۵ دقیقه‌ای به دلیل اعتراض به رأی داوری روبرو شد و چند بطری آب به داخل زمین پرتاب شد. این حاشیه‌ها و خشک کردن زمین برای ادامه مسابقه حدود ۱۵ دقیقه توقف در مسابقه ایجاد کرد. در نهایت ست دوم ۳۰ بر ۲۸ به سود هورسان شد.

ست سوم با امتیاز ۲۵ بر ۱۹ به چادرملو رسید و نتیجه ست چهارم هم ۲۵ بر ۲۳ به هورسان رسید تا رقابت دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود و هورسانی‌ها با امتیاز میزبانی ست پنجم را ۱۵ بر ۱۸ به سود خود خاتمه یافت.